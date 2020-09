La Matanza solidaria: vecinos desarrollan y donan equipo de intubación segura y ya se utiliza en hospitales del distrito

En un acto encabezado por el intendente Fernando Espinoza se realizó la presentación y la donación formales de un equipo de intubación segura y de una cápsula de traslados de pacientes de Covid-1 para la protección de trabajadores de la salud. También se homenajeó a sus desarrolladores, dos vecinos del distrito que en abril pasado idearon y llevaron adelante el proyecto en el marco de la pandemia. “Creo que la solidaridad, el desinterés, el amor al prójimo, es decir que la Patria es el otro, como dijo Cristina, es lo que necesitamos más que nunca en estos momentos tan difíciles de la pandemia”, aseguró el jefe comunal.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió y homenajeó en el Palacio Municipal a los vecinos Ezequiel Dure y Daniel Oreallana, quienes tuvieron la iniciativa de desarrollar un equipo de intubación segura y una cápsula de traslados de pacientes Covid-19 para la protección de los médicos y trabajadores de la salud que hoy están trabajando para contener la pandemia. El primer juego fue donado por los propios desarrolladores al Hospital Paroissien. Pronto, todos los hospitales del distrito contarán con éstos equipos, que también serán ofrecidos con la asistencia del Municipio a todas las provincias e intendencias del país.

“Es un día muy importante para toda La Matanza, me contaban recién que hoy es el día de la solidaridad, y de chico me enseñaron que no hay casualidades en la vida, sino causalidades. Dios quiso que hoy estemos con Ezequiel, un enfermero, y con Daniel, un electromecánico, nada más ni nada menos que dos vecinos que se destacaron con esta obra de amor y solidaridad que salvará vidas del personal de salud y que están acá para ser homenajeados por todo el pueblo matancero, representada por los directores de los hospitales provinciales del distrito y de nuestras autoridades de la Secretaría de Salud”, dijo tras el evento Fernando Espinoza.

Participaron del encuentro de presentación de los equipos y homenajeando a sus desarrolladores, la secretaria de Salud Pública, Gabriela Álvarez, la directora del Hospital Balestrini, Liliana Álvarez, la directora del Hospital Simplemente Evita, Valeria Fernández y el director del Hospital Paroissien, Alejandro Arroyo. La directora del Hospital Favaloro, Gabriela Hamilton, lo hizo de manera virtual.

“Simplemente queríamos hacerles este homenaje y reconocimiento a los dos y decirles que vamos a garantizar que éstas cápsulas llegarán a todos los hospitales de La Matanza, como también nos pondremos a disposición de todas las provincias, de todos los gobernadores e intendentes, para llevar esta idea a lo largo y ancho de toda la Argentina”, explicó el intendente.

“Creo que la solidaridad, el desinterés, el amor al prójimo, la patria es el otro como dijo NESTOR (Kirchner), es lo que necesitamos más que nunca en estos momentos tan difíciles de la pandemia”, enfatizó.

Ezequiel Dure, por su parte, explicó “hoy vinimos a hacer una donación para el Hospital Parossien. Se trata de un equipo de intubación segura y una cápsula de traslados, los dos equipos para utilizarlos, en el contexto de la pandemia, en pacientes que están infectados por covid-19”.

“Para nosotros es muy gratificante porque pudimos completar el proyecto y hacer efectiva la entrega, por eso vinimos hoy a presentar lo que hemos logrado” aseguró. A la vez que explicó que comenzaron a investigar y trabajar en el mes de abril “viendo que era necesario contar con equipos de protección para poder realizar el trabajo adentro de los hospitales de forma segura.

“Tanto como contar con los equipos de protección personal era necesario un equipo de protección física que evite la propagación del virus y el potencial de contagio en el personal interviniente en el proceso de intubación y traslado de los sujetos que requieren asistencia de respiración mecánica”, dijo.

Daniel Oreallana, en tanto, destacó que para ellos “esto significa mucho porque es un aporte a la comunidad, a nuestro pueblo matancero”.

“El desarrollo del proyecto se inició a partir de lo que contó Ezequiel, se lo comenté a mi papá y automáticamente nos pusimos a trabajar muchas horas por día para poder darle forma. Surgieron dudas, surgieron necesidades y las fuimos pudiendo llevar adelante con diferentes empresas y gente amiga, que sabíamos podían aportar lo que necesitábamos. Fuimos convocando uno por uno hasta que pudimos lograr éstas dos cápsulas. Estamos contentos porque ya se ha aprobado, el resultado es efectivo, y hemos cumplido con la primera entrega”, amplió.

Respecto al futuro, Daniel explicó “sabemos que esto es una enfermedad que nos está enseñando día a día y que ésto no se termina en éstas dos cápsulas. Sabemos que es el inicio de algo y, estando siempre del lado de la solidaridad, no nos vamos a detener en esto y vamos a seguir aportando”.

Finalmente dijo sentir “un orgullo muy grande porque soy matancero y a nosotros nos representa el día a día. Y si bien no no es frecuente la posibilidad de estar frente al Intendente, es algo que tenemos presente todo el tiempo. Dependemos de las autoridades, somos parte del sistema, y nosotros sentimos que tenemos que apoyarlos”.

“En realidad es al revés, el orgullo es mío. Yo soy un vecino más, soy un vecino como ustedes”, señaló Fernando Espinoza. “Para mí que haya surgido desde La Matanza esta idea e inmensa obra de amor y solidaridad para salvar vidas del personal de salud es algo que me va a quedar siempre en la memoria y en el corazón”, dijo.

Por último, el intendente dijo que “hay una argentina que viene después de la pandemia. Ya sabemos que vamos a tener una vacuna, que también nos enorgullece que sea fabricada en el país, y en esa postpandemia vamos a trabajar por una Argentina de pie, unida y solidaria, que es justamente lo que representan hoy Ezequiel y Daniel. Así que, en nombre de todo el pueblo de La Matanza, gracias Ezequiel y Daniel”.