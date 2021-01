“La mayoría de los trabajadores de la Salud de la Provincia ya fueron vacunados”, indicaron representantes sindicales

No obstante el avance de la vacunación en el sector de la salud, advierten que, por falta de dosis y como hasta hace unos días no se contaba con la aprobación de la ANMAT para aplicar la vacuna Sputnik en los mayores de 60 años, aun falta inocular parte del personal. La situación en La Matanza.

De acuerdo a las declaraciones de los representantes sindicales de los trabajadores de la Salud, la mayoría del personal de la Provincia de Buenos Aires ya fue inmunizado contra el coronavirus. De la misma manera, también señalaron que hay un sector que aun no pudo ser inoculado puesto que se habían agotado las dosis que fueron asignada y porque, hasta el miércoles, no había una recomendación de la ANMAT para usar la vacuna en los mayores de 60 años.

En comunicación conEl1 Digital, Marta Márquez, presidenta de la Asociación Sindical Provincial de los Profesionales de la Salud (CICOP, por sus siglas históricas), comentó: “Hasta ahora, con el tema del plan de vacunación se ha inmunizado a una gran mayoría del personal sanitario”.

La referente se mostró satisfecha al indicar que se va a iniciar la aplicación de la segunda dosis para quienes ya recibieron la primera. “Estamos a la espera de que a fin de mes llegue una mayor cantidad (de vacunas), tal como vienen anunciando para que llegue a cubrir a todos los trabajadores sanitarios, pero también al resto de la población”, manifestó.

Pese a esto, Márquez no dejó de mostrar su malestar al reconocer que toda esta información que les llega la reciben al mismo tiempo que el público en general. “Las organizaciones de trabajadores de la Salud hemos hecho un fuerte reclamo para tener mayor participación tanto a nivel local como provincial, pero, por ahora, más allá de las expresiones en el comité de crisis y de una recomendación que sacamos al respecto, no hemos tenido injerencia en el tema”, se quejó. “Al menos la CICOP no ha sido convocada para formar parte de ninguna consulta ni mesa de discusión”, lanzó la sindicalista.

La situación a nivel local

María Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Profesionales la Salud (APS) de La Matanza expuso: “El plan de vacunación, en el Municipio, no está funcionando del todo bien”. La referente sindical indicó que esto se debe a que la provisión de dosis se agotó rápidamente y todavía no alcanzó a todo el personal de Salud. “Esperamos que en los próximos días esto mejore”, señaló.

Asimismo, puntualizó: “La cantidad de las vacunas y la rapidez con la que se fueron suministrando las dosis fue insuficiente”. Por otra parte, sugirió que lo conveniente sería que se realizara una vacunación masiva y más rápida del personal de Salud, de los docentes y de los policías.

“La protección (durante el proceso de la pandemia) no ha sido del todo buena con el personal esencial para que no se contagie la enfermedad”, criticó Rodríguez.

La lucha por las paritarias

En el contexto de una pandemia en curso y con el personal de la Salud visiblemente agotado, puesto que se encuentran en una batalla sin tregua contra el coronavirus desde el mes de marzo, los trabajadores sanitarios continúan exigiendo que se los cite para negociar las paritarias.

“Hasta ahora, los trabajadores de la Salud no tuvimos una convocatoria”, reconoció Marta Márquez. Y agregó: “El acuerdo paritario del mes de diciembre expresaba taxativamente que se nos iba a convocar de nuevo una vez que estuviera convocada y cerrada la paritaria general del Estado, algo que ocurrió hace varios” días.

“Vamos a continuar con nuestros reclamamos, porque es lo que corresponde, que nos convoquen a discutir nuestros propios salarios y condiciones de trabajo”, concluyó la titular de la CICOP.