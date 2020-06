La oposición presiona al Ejecutivo por la situación de los Bomberos Voluntarios

Juntos por el Cambio presentó un nuevo pedido de informe para que la Secretaría de Hacienda brinde detalles sobre el estado de recaudación de una tasa municipal que, en parte, se deriva a la institución y cuyo pago se adeuda desde junio de 2019. Además, exigieron que el Municipio se haga cargo de los costos del suministro eléctrico de los cuarteles.

Los Bomberos Voluntarios de La Matanza volvieron a advertir, en los últimos días, por la compleja situación económica que atraviesan y que, según alegan, hace prácticamente imposible su funcionamiento. Deudas con la prestadora del servicio eléctrico y con la AFIP, imposibilidad para para pagar sueldos y dificultades para el mantenimiento mínimo de las unidades y afrontar insumos básicos, como el combustible, son algunas de las dificultades con las que ya convivían pero se profundizaron con la pandemia.

Ante ese escenario, esta semana, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes en el HCD local para que la Secretaría de Economía y Hacienda municipal detalle los motivos por los cuales se adeudan los pagos correspondientes al porcentaje de la tasa de seguridad e higiene que, según una ordenanza vigente, debe derivarse a la institución.

«Su situación es crítica porque el Municipio les adeuda, desde junio del año pasado, lo que les corresponde por el decreto que se sacó en 2015, que establece que el 7,5 por ciento de lo que se recauda por las tasas de seguridad e higiene deben derivarse al funcionamiento de los Bomberos Voluntarios del Distrito», explicó a El1 Digitalla presidenta de la bancada opositora, Pamela Loisi, quien ingresó el pedido directamente por la presidencia del cuerpo legislativo y no por mesa de entradas, para que la respuesta del Ejecutivo se agilice al no tener que pasar por las comisiones correspondientes.

«El año pasado, el Municipio se había comprometido a darles una mano en relación a lo que es el consumo eléctrico, pero tampoco pasó y, en su momento, el cuartel del Virrey del Pino estuvo sin suministro por la falta de pago», recordó la concejal en torno a otras de las dificultades que complican a los Bomberos, especialmente, tras los tarifazos de los últimos años. «Hoy, estamos pidiendo al Concejo que se avance sobre este beneficio, que no es mucho, porque el consumo de los cuarteles llega a los 140.000 pesos. En este marco de la pandemia, los bomberos son uno de los sectores que tienen que estar presentes en lo que es la primera línea de atención, junto con el personal de salud y de seguridad», agregó.

Problemas de larga data

Ante la consulta de ese medio, el presidente de la institución, Gustavo Cid, explicó el alcance de sus demandas. «Estamos pidiendo que el Estado nos ayude a poder solventar los gastos. Nosotros ya veníamos con una situación muy problemática, que se terminó de agravar con la pandemia. Estamos tratando de que, quienes tengan que tomar nota de esto, se den cuenta de que la situación no solo no cambió, sino que empeoró, y Bomberos no puede dejar de funcionar», subrayó.

Entre los problemas que atraviesan, Cid recordó que la entidad acarrea una deuda con la AFIP desde 1993 que ya supera los 70 millones de pesos, no paga las boletas de luz de sus seis cuarteles desde el año pasado, tiene 27 unidades fuera de servicio porque no las pueden reparar, «a pesar de que se necesitaría poco dinero para dejarlas operativas», y, desde hace dos meses, no se abonan los sueldos «de las 24 personas que atienden los teléfonos».

Cabe recordar que, el año pasado, ante un panorama similar, los Bomberos Voluntarios de La Matanza habían sido recibidos por la entonces intendenta, Verónica Magario, para acordar que ese 7,5 por ciento que se destina a la institución en base a la recaudación por seguridad e higiene aumentara al 80 por ciento por su situación de emergencia, y que los pagos se efectivizaran bimestralmente y no cada cuatro meses y «a año vencido». Los fondos de esa tasa son los que el Municipio también utiliza para el pago de la nafta de los patrulleros policiales que prestan servicio en el Distrito, lo que también complica la redistribución de los recursos.

«En ese momento, cuando nos reunimos con Magario, logramos que nos pagaran lo que se debía hasta mitad de 2019. De julio a diciembre, la intendenta había sacado un decreto para aumentar al 80 por ciento lo que recibíamos por la tasa y cobrarlo bimestralmente, hasta que eso se convirtiera en una ordenanza municipal que nos asegurara los fondos genuinos, todos los meses, para pagar lo que necesitamos para funcionar. Pero la ordenanza nunca se presentó y tampoco el pago de la luz que nos habían prometido», repasó Cid. La superposición de las deudas genera, según los cálculos de la institución, un déficit mensual de más de dos millones de pesos.

Paralelamente a la presentación de la oposición ante el HCD, los Bomberos Voluntarios enviaron una carta al Municipio para que los pagos se regularicen, al tiempo que se iniciaron negociaciones para que les cubran el pago del combustible. «Vivimos de las donaciones de la gente y, hoy, muchos no pueden colaborar. Por eso, pedimos que se nos abone lo que nos deben desde junio pasado porque ya no podemos funcionar así. Es inviable», resumió Cid.