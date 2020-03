La oposición vuelve a presionar por la llegada del SAME al Distrito

La Matanza es una de las 14 comunas a las que el sistema de salud presentado por la gestión anterior no llegó. Referentes de Juntos por el Cambio a nivel local ponen en duda su continuidad.

Esta semana, concejales del bloque de Cambiemos volvieron a cuestionar por el funcionamiento del sistema de salud en el Distrito, la capacidad operativa de los distintos centros de salud y de las ambulancias que recorren el territorio. En ese marco, reflotaron una discusión que data de la anterior gestión provincial: la instalación del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

En ese sentido, el concejal opositor Eduardo “Lalo” Creus mantuvo una reunión con la secretaria de Salud Pública local, Gabriela Álvarez, a quien le manifestó su preocupación y le solicitó información al respecto. “Queríamos informarnos sobre el cuadro de situación, tener información de primera mano sobre los distintos servicios de atención que funcionan en el Distrito y saber en qué estado se encuentran”, precisó Creus a El1 Digital.

La charla también apuntó hacia la implementación del SAME a nivel local, una cuestión que generó cruces y tensiones entre la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y Verónica Magario, quien en ese entonces se desempeñaba como intendenta de La Matanza y, actualmente, acompaña a Axel Kicillof en el Ejecutivo provincial.

Tras el encuentro, el concejal macrista expresó sus dudas sobre el desembarco del sistema de atención creado en la Ciudad de Buenos Aires. “Aparentemente, la visión sobre la instalación su instalación está planteada desde la disponibilidad de recursos y nos dieron a entender que el Municipio tienen limitaciones presupuestarias respecto a la salud”, lamentó el dirigente.

“Por otro lado, también nos dejaron un manto de dudas sobre la posibilidad de que la Provincia siga manteniendo el sistema. De esta manera, no solo no se implementaría en nuestro Distrito, sino que existe la posibilidad de que deje de existir en toda la Provincia. Es un tema que surge a raíz de que todavía no tienen noticias de eso ni existen mesas de trabajo sobre ese tema”, agregó el legislador.

Al mismo tiempo, destacó la viabilidad del proyecto: “Desde nuestro punto de vista, cabe la posibilidad de instalar un sistema de este tipo en La Matanza, pero se trata de una decisión política que tiene que tomar el Ejecutivo, de destinar más presupuesto al área de Salud. Incluso, el dinero podría salir de los fondos que están en el plazo fijo que el Municipio tiene y que son recursos públicos”.

En el mismo sentido, Creus consideró que se podría usar para “incentivar a que los profesionales de la salud trabajen en el ámbito municipal”. “A muchos no les conviene venir a trabajar a La Matanza, principalmente por una cuestión económica; es verdaderamente muy poco lo que terminan ganando los médicos, comparado con lo que ganan en otros lugares”, destacó.

Por último, anticipó que solicitará una reunión con autoridades de Salud bonaerenses para confirmar allí el estado del sistema y la posibilidad de su ampliación o su baja. “Para nosotros, sería una gran pena retroceder en algo tan positivo para la población como es un sistema integral de respuesta a la emergencia médica”, concluyó.