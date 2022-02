“La pandemia aun no terminó”, subrayaron desde la Sociedad Argentina de Infectología

El infectólogo Martín Hojman analizó la tendencia a la reinfección que presenta la variante Ómicron y los controles a tener en cuenta una vez cursada la enfermedad. Luego superar los 100 mil casos diarios en el mes de enero, en las últimas semanas el país comenzó a registrar un descenso considerable de contagiados y fallecidos por COVID-19. Sin embargo, Martín Hojman, médico infectólogo miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), aseguró que “la baja en el número de fallecidos diarios no significa que no haya que seguir con los cuidados de siempre, porque la pandemia aun no terminó”.

En diálogo con Radio Universidad, Hojman explicó que si bien los datos oficiales muestran menos casos, también evidencian una caída en el número de testeos debido a que “en muchos lugares del país, a los menores de 60 años no se los testea más”. Según el infectólogo, “ese número de contagios es engañoso, pero las filas en los centros de testeo, no. Es verdad que los casos están cayendo, pero no tanto como parece en los números”.

Hojman se refirió específicamente a la variante Ómicron al destacar que tiene menos predilección por los receptores pulmonares y más por las vías aéreas superiores, por lo que es más probable que cause un cuadro con menos compromiso pulmonar, pero advirtió que aun van a haber casos graves: “Las vacunas sirven y disminuyen la probabilidad de tener casos graves y mortalidad, pero no significa que sea cero”.

Reinfecciones

“Mucha gente se está enterando que la medicina no es una ciencia exacta”, remarcó Hojman al ser consultado sobre casos positivos en personas con esquemas de vacunación completos y refuerzos. Y agregó que “sorprende que con Ómicron haya reinfecciones tempranas a las dos semanas o al mes, pero la respuesta inmune que provoca esta variante aparenta no ser tan eficaz contra sí misma para una nueva infección”.

En este marco, el infectólogo confesó que aun no saben realmente el impacto de esta variante en el futuro porque “uno piensa que luego de haberse contagiado tanta gente en el mundo, la vacunación constante y sumada la información que se tiene del virus, no debería tener mucho lugar para volver a circular de manera masiva, pero sigue creando variantes constantemente que son secundarias a la alta circulación”, explicó.

“Covid largo”

Si bien Hojman confirmó que el escenario actual es diferente al de junio/julio de 2020, no puede afirmarse que todo terminó y volver a la vida normal de antes: “Puede ser que no aparezcan más variantes, pero es poco probable porque puede aparecer una nueva y hay que ver qué características tiene, no estamos en posición de decir ‘listo’”.

Después de dos años de pandemia, los especialistas aun no pueden afirmar a ciencia cierta los efectos a largo plazo que produce la enfermedad. “No hay un panorama claro porque no hay una estadística importante que diga que quienes dieron positivo van a tener tal porcentaje, por ejemplo, de miocardiopatía”, admitió Hojman.

El infectólogo dijo que ‘post covid’ se destacan los problemas cardiológicos, psiquiátricos, neurológicos, neumológicos y, principalmente, mucho cansancio en algunas personas. “Estos efectos son el ‘covid largo’, y por eso quien tuvo la enfermedad debe realizarse controles con cardiólogos y neumólogos una vez dado de alta”, especificó Hojman.

Con respecto al futuro del covid, Hojman predijo que es muy posible que termine siendo una endemia: “Esto significa que el virus tendrá un número de casos estable y predecible en el tiempo, lo cual va a ayudar a anunciar y planificar la periodicidad de la vacunación”, concluyó.