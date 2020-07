La positividad de los test en el AMBA supera el 40 por ciento

En la mañana de este lunes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, durante el domingo, al menos cuatro de cada diez personas sometidas a una prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) arrojaron resultados positivos para coronavirus, un índice que viene en aumento constante en las últimas semanas.

En la mañana de este lunes, el Reporte Diario N.º 221 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus informó que, en Argentina, hay 77.815 casos confirmados de coronavirus, 2.439 de los cuales fueron informados en las últimas 24 horas, lo que implicó una suba diaria del 3,2 por ciento. Así, la tasa de incidencia del COVID-19 en Argentina se ubica en 171,5 casos cada 100 mil habitantes, con una edad promedio es de 36 años. El 35 por ciento de las personas afectadas posee solo cobertura de salud pública, mientras que el resto posee una obra social o está afiliado a una entidad de medicina prepaga.

El 64,3 por ciento de los nuevos contagiados vive en la provincia de Buenos Aires, que se consolida como la jurisdicción más afectada por la pandemia en Argentina desde hace 16 días, cuando supero en casos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo un 31,5 por ciento de los nuevos infectados. Entre ambas, sumaron el 95,8 por ciento de los nuevos pacientes. También, lo hicieron Chaco, con un 1,9 por ciento de los positivos; Córdoba, con un 0,6 por ciento; Neuquén, con un 0,4 por ciento; y Río Negro, con un 0,1 por ciento.

Las cifras indican que el 98,7 por ciento de los nuevos diagnósticos tuvo lugar en las áreas de transmisión comunitaria del virus, que son la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana, excepto los municipios de Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz y Zárate; las localidades de Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y Resistencia, en el departamento de San Fernando, en la Provincia de Chaco; la ciudad capital de la provincia de Córdoba y la capital de la provincia de Neuquén, junto a las localidades de Plottier y Centenario, en esa provincia; y las ciudades de Cipolletti y General Roca, en la provincia de Río Negro.

También sumaron nuevos casos, con algunos brotes regionales luego del levantamiento del Aislamiento Social y el inicio del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Mendoza (7), Chubut (6), Entre Ríos (6), La Rioja (6), Santa Fe (3), Tucumán (3), Salta (2), Corrientes (1) y Jujuy (1); en tanto que hubo nueve provincias argentinas que no registraron nuevos casos en la jornada del domingo. Todas las jurisdicciones que han reportado casos desde el inicio de la pandemia; la única que no lo había hecho era Catamarca, que informó un caso el sábado. En los últimos 14 días, no han confirmado casos La Pampa.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación contabilizó 13 infectados en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, conocidos por información de prensa, ya que el país no puede relevar la información sanitaria en el territorio provincial, debido a la ocupación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El 1,4 por ciento de los contagiados tiene algún antecedente de viaje, mientras que el 35 por ciento adquirió el virus por vínculo estrecho con algún paciente de COVID-19. Por su parte, el 46,6 por ciento contrajo la enfermedad por transmisión comunitaria y el 7,8 por ciento es trabajador de la salud, en tanto que el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el 18 de junio, la transmisión por vía comunitaria supera a los contactos estrechos, por lo que se desconoce el nexo epidemiológico de la mayoría de los infectados. Las víctimas mortales ascienden a 1.523 personas, con 33 muertes producidas en las últimas 24 horas y 16 conocidas desde el último reporte, entregado el domingo por la noche. Esto delimita una tasa de letalidad del COVID-19 en Argentina del dos por ciento y un índice de mortalidad de 33,6 decesos por complicaciones derivadas de la infección por coronavirus cada millón de habitantes. La edad promedio de las víctimas mortales es de 75 años. La más joven es una niña de 1 año, mientras que, la más anciana, es una mujer de 105 años. Por otro lado, 676 pacientes, 56 más que el viernes, continúan internados en unidades de cuidados intensivos, un 90,8 por ciento de ellos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y representan el 1,4 por ciento de los 47.761 casos activos en todo el país. A nivel nacional, están ocupadas el 51,4 por ciento de las camas de terapia intensiva, una cifra que, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), escala al 57,7 por ciento. Por otro lado, en las últimas 24 horas hubo 1.004 altas registradas, por lo que ya son 28.531 las personas que lograron superar al coronavirus, un 36,7 por ciento de las que enfermaron.

Desde el inicio de la pandemia, se realizaron 406.210 pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR), con 6.756 test analizados durante el último día, en la red de 338 laboratorios que integran la Red Nacional de Vigilancia en Salud. Ya son 8.951 las pruebas por cada millón de habitantes, con un total de 257.881 casos sospechosos descartados, un 99,7 por ciento por examen de laboratorio y el resto por criterios epidemiológicos.