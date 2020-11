La Provincia confirmó que prepara el operativo de vacunación para diciembre y que se consolida el descenso de casos

Gollan confirmó que habrá 5.000 vacunadoras listas para generar una estrategia de inmunización rápida apenas haya una vacuna disponible, aunque, aun, no hay “fechas concretas de entrega”, aclaró. “Seguramente, vamos a tener varias vacunas disponibles”, explicó el ministro de Salud y confirmó que los contagios siguen cayendo en el AMBA y, ahora, también en el interior, por lo que se habilitaron nuevas actividades desde esta semana.

En su informe epidemiológico de cada semana, el Gobierno bonaerense se mostró expectante con respecto a la posibilidad de contar con vacunas contra el coronavirus en el corto plazo, en un contexto en que se confirma un descenso sostenido de casos, por novena semana consecutiva, en la zona bonaerense del AMBA, con la novedad de que, en la última semana, los municipios del interior también lograron una caída en el nivel de contagios. Así lo confirmaron el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Salud, Daniel Gollán; y su viceministro, Nicolás Kreplak.

En ese marco, el titular de la cartera sanitaria explicó que, desde hace un mes, la Provincia comenzó a capacitar al personal para desplegar “un operativo gigante, nunca antes visto en la historia” para vacunar masivamente a los bonaerenses con las distintas vacunas que puedan estar disponibles en el país. “Nos estamos preparando para ese operativo en diciembre. Si es otro mes (el de la llegada de las vacunas) no importa, pero el operativo va a estar preparado porque tenemos que tener todo previsto”, agregó y detalló que se está capacitando a “2.800 vacunadoras” para que haya 5.000 personas disponibles para llevar a cabo los operativos, con “un registro muy preciso y digitalizado” para garantizar la inmunidad para los 17 millones de bonaerenses.

“Estamos esperando las definiciones de las fechas concretas de entrega”, planteó Gollan y especificó que la Provincia mantiene “desde julio” contactos con distintos productores de vacunas “de manera colaborativa con el Gobierno nacional y las provincias” para poder contar con las dosis necesarias. “Seguramente, vamos a tener varias vacunas disponibles, que tienen distintos requerimientos en cadena de frío y complejidades”, agregó el ministro.

“Se hizo un trabajo muy fuerte en la Provincia. Logramos que no se sature el sistema de salud, que era lo que todos temían, y estamos terminando el año con un horizonte que, cuando la pandemia empezó a surgir, le pusimos la simbología de llegar a la costa mientras nadábamos en el mar. Ya estamos viendo la costa, que es la vacuna”, planteó Gollan, quien se refirió al anuncio del Presidente, Alberto Fernández, sobre la posibilidad de contar con 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V entre diciembre y enero.

“Estamos teniendo muy buenas noticias, como sabrán. La Provincia tuvo una actitud muy proactiva de conseguir las vacunas”, planteó el ministro, dado que representantes bonaerenses viajaron con la secretaria de Acceso a la Salud nacional, Carla Vizzotti, a Rusia, para avanzar en esas negociaciones.

“Vacunas va a haber muchas en todo el mundo, todas seguramente muy buenas, pero el tema central ahora es que, una vez demostrada su seguridad y eficacia, lo que juega es el tiempo y la disponibilidad masiva. No es lo mismo conseguirla tres meses antes o después, no solo por las vidas que podemos salvar, sino para que el país se ponga en marcha mucho antes”, destacó Gollan.

“La noticia de ayer emocionó a la enorme mayoría de los argentinos, tenemos la costa a pocos metros y queda el esfuerzo final. La fecha que anunció ayer el Presidente –quien habló de poder tener las primeras dosis en diciembre- cambia mucho más la perspectiva. La vacuna va a garantizar seguridad y eficacia de acuerdo a los parámetros de la OMS, no nos dejemos llevar por quienes siembran dudas. Se va a actuar de manera absolutamente responsable para ofrecerles a los argentinos una salida lo más rápido posible para que las vacunas de los distintos laboratorios sean seguras y eficaces”, ratificó.

“Esto no implica que debamos descuidarnos, todo lo contrario”, aclaró el ministro, mientras que Kreplak buscó concientizar sobre la importancia de no relajar los cuidados para que no se dé una segunda ola, como está pasando ahora en Europa.

“Estamos avanzando en la posibilidad de más aperturas de actividades y con más movilidad en el verano por las mejores condiciones epidemiológicas, pero solo podemos tener una mejor perspectiva que el resto del mundo si somos muy cuidadosos con los protocolos. Vamos a poder abrir más actividades si tenemos los cuidados preventivos, el uso de barbijo, el distanciamiento. Para evitar una segunda ola, tenemos que seguir cuidándonos hasta que llegue la vacuna. Vamos a seguir mejorando si no bajamos la guardia porque, como toda epidemia, este es un problema social y se resuelve con solidaridad”, agregó el viceministro de Salud.

Las estadísticas de la pandemia en la Provincia

Hasta este lunes, la Provincia lleva 553.960 casos de coronavirus acumulados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 3.021 se registraron ayer, con 471.367 recuperados y 17.678 fallecidos. La ocupación de camas de terapia intensiva para adultos es de 57,28 por ciento en el AMBA, con 774 pacientes internados por COVID-19 al día de hoy, lo que implica “un descenso significativo y una diferencia sustantiva”, como destacó Gollan, dado que, el 10 de septiembre, eran 1.254 los pacientes críticos internados por la enfermedad.

Gollan confirmó que las expectativas son positivas, dado que el AMBA registra un descenso “continuo y permanente” de casos “por novena semana consecutiva”, con la novedad de que, en el interior, que venía en un proceso inverso, también se registró un descenso de casos la semana pasada. Así, desde la última semana de agosto, la Provincia pasó de 5.845 casos diarios en promedio, a los 3.334 de la última semana. En el AMBA, ese descenso fue de 5.334 a 2.060 contagios por día. En el interior, en tanto, se logró pasar de 1.515 a 1.304 casos diarios entre la semana pasada y la previa.

Nuevas actividades en el AMBA

En base a la caída sostenida de casos, Bianco confirmó que, desde esta semana, continúa la habilitación de actividades en el AMBA y en los municipios del interior que, al igual que el Conurbano, atraviesan la fase tres.

“Con protocolos muy controlados”, aclaró el jefe de Gabinete, a partir de este lunes se permite la actividad de los centros comerciales cerrados y shoppings, con atención solo en los locales; no en patios de comida, ni cines, ni lugares de entretenimiento. También, se permiten los ensayos y la asistencia de artistas a sus estudios; talleres de hasta diez personas en establecimientos culturales; y actividades deportivas colectivas al aire libre, también con un límite de hasta diez personas y siempre que no sean deportes de contacto. En cuanto a las actividades privadas de construcción, a las ya habilitadas en las semanas previas, ahora, se suman los trabajos iniciados en obras de infraestructura, arquitectura y obras de gran tamaño.

“En la medida en que sigan descendiendo los casos, vamos a seguir habilitando actividades en el AMBA en los próximos 15 días y, si se consolida directamente el control de la circulación, los municipios podrán pasar a fase cuatro”, adelantó Bianco.