La Provincia inició la construcción de viviendas en Ciudad Evita

Esta obra, que fue licitada y adjudicada el año pasado en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, incluye la construcción de 332 casas, 52 locales comerciales y 15 salones de usos múltiples, con una inversión “superior a los 3.167 millones de pesos”.

Infraestructura, la clave

Asimismo, según difundió la cartera bonaerense, los trabajos contemplan el desarrollo de los servicios de infraestructura como redes de agua, cloacas, electricidad, gas, alumbrado público, parquización, y mobiliario urbano.

En este sentido, por ejemplo, a fines de junio, Rubén Baragiani, vecino frentista de la localidad, comentaba a El1 Digital: “Personalmente, no estoy de acuerdo con la construcción de viviendas porque, al igual que otros tantos vecinos, considero que no están dadas las condiciones de infraestructura. Desde hace muchísimos años que se vienen construyendo viviendas, por lo que hoy tenemos problemas de agua, de luz y de gas, todo por la baja presión”.Este punto es importante ya que una de las quejas de algunos vecinos frentistas de Ciudad Evita al conocer la licitación se basó en que, según ellos, no estarían dadas las condiciones de infraestructura en el lugar para edificar.

Por ese motivo, las obras de infraestructura prometidas por la administración bonaerense para la zona donde se edifica serán claves.

Al respecto, el ministro Simone, que asumió en diciembre en la cartera recientemente creada, manifestó: “Nuestro objetivo es mucho más amplio que construir viviendas. Implica pensar el desarrollo de los barrios y el ordenamiento de las ciudades, permitiendo dar un salto en la calidad de vida de las familias y de la comunidad en su conjunto”.

“La inversión apunta a garantizar el acceso a la vivienda digna y al hábitat, como así también, a impulsar la economía a partir de la contratación de mano de obra local y la movilización del sector de la construcción”, remarcó.

Según habían anticipado las autoridades, las tareas generarían “1.500 empleos directos” y “beneficiarán a más de 1.300” vecinos de Ciudad Evita.