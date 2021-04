“La Provincia mantiene el plan de fases y los cuidados siguen siendo necesarios”, remarcan

Ante el crecimiento sostenido de casos de coronavirus, la directora de Epidemiología de la Provincia, Teresa Varela, recalcó que se debe continuar con el lavado de manos, el uso de barbijos y el distanciamiento social. Además, aclaró que la vacuna no protege del virus, sino que reduce su severidad.

Frente a la inminente llegada de una segunda ola de contagios de COVID-19 y la circulación turística en el marco de la Semana Santa, el Gobierno nacional lanzó un número de medidas con el objetivo de contener el número de infectados. Así, desde la Dirección de Epidemiología del Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguraron que se debe reforzar los cuidados ante las nuevas cepas y que hay un mayor crecimiento del número de casos en las zonas de mayor aglomeración.

En comunicación con Radio Universidad, Teresa Varela, directora de Epidemiología de la Gobierno de la Provincia, señaló: “Hay un crecimiento en el número de contagios, pero no es homogéneo en todo el país, sino que hay áreas de rápido crecimiento y, particularmente, en la Provincia. Son sitios más preocupantes porque se satura el sistema de salud, necesitan medidas puntuales y diferenciales del resto de las áreas. En estas últimas semanas se vio un incremento en el AMBA y, a diferencia de la primera ola, no es un crecimiento tan particular en determinados grupos o conglomerados, sino que es más difuso, lo que obliga a tomar medidas diferentes de las que veníamos trabajando y evaluar nuevas conductas para contener esa suba”.

“El año pasado, los primeros casos fueron los importados, después empezaron a ver contagios en personal de salud y esencial como transportistas, fuerzas de seguridad. Luego, progresivamente, en el resto de la población. Actualmente, los grupos de las edades afectadas siguen siendo similares, en general adultos jóvenes y en edad de trabajar que, en general, son los más expuestos, también vamos monitoreando el crecimiento o el comportamiento de los grupos de edades donde no se ve un aumento significativo, pero es parte de la evaluación periódica y, obviamente, en el grupo de adultos mayores que no se ve un gran cambio”, indicó.

Además, la profesional de la salud instó continuar fortaleciendo los hábitos de cuidados y distanciamiento. “Es habitual que los niños en esta temporada tengan infecciones respiratorias, pero en este contexto epidemiológico tenemos que sospechar siempre del COVID-19, por eso hay una definición de casos donde se exige que tienen que tener dos o más síntomas. Si tiene uno solo de los síntomas, se pide más tiempo que reúna más criterios”, sostuvo.

“Cuando tienen dos síntomas, es obligatorio hisoparlos para despejar si es coronavirus. Si tiene solamente un síntoma, que es muy inespecífico, se recomienda aguardar a la espera de ver si aparecen nuevos signos acompañantes para tomar una conducta”, sumó.

Por otra parte, mencionó que hay una mayor movilidad de la gente, por lo que el virus se propaga más rápido y que hay un falso concepto de la vacunación. “La dosis no evita la enfermedad, lo que evita la enfermedad son los cuidados. La vacuna reduce la severidad de la enfermedad, no la evita, entonces hay una serie de conceptos que es necesario seguir reforzando porque el alerta sigue vigente”, aseveró.

En relación a las disposiciones tomadas por el Gobierno nacional, Varela afirmó que el mayor determinante es el aumento de la movilidad de las personas, por eso las medidas están tendiendo a ver cómo reducir esa circulación, la presencialidad de los trabajos y las actividades que no se consideren estratégicas, prioritarias, esenciales para que haya el menor número de gente circulando o utilizando los servicios de transporte público.

“Se quiere tomar todas las medidas que sean necesarias e identificar directamente los territorios que requieran delas mismas de forma urgente o más enfática que otras. Por eso, en la Provincia sigue vigente el sistema de fases, que nunca se dejó de usar, que diferencia los territorios de acuerdo a la intensidad con la que se está presentando la transmisión, y es necesario continuar con los cuidados. Estamos revaluando y somos estrictos con esos criterios”, subrayó la especialista.

Finalmente, recordó que es necesario continuar con los cuidados higiénicos y de distanciamiento. “Si se hacen reuniones, que sean siempre al aire libre. Es necesario seguir con el lavado de manos, el distanciamiento y tener en cuenta que la vacunación protege, pero no evita la transmisión, así, aun vacunados requerimos seguir cuidándonos”, cerró.