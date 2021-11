La Provincia no descarta “restringir algunas actividades para los no vacunados”

El jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García apuntó contra la decisión de la gestión porteña que habilita a no utilizar el barbijo en determinados cursos en las escuelas, debido a que “la población que se está contagiando es la de menores”.

“Nos pareció un disparate que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya sacado el barbijo en las escuelas porque la población que se está contagiando es la de menores. En las escuelas hay muchos susceptibles, es decir: gente no vacunada”, expresó el jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García.

Cabe recordar que, días atrás, al momento de comunicar la decisión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, argumentó: “El tapaboca es una barrera en la interacción de los chicos con los docentes y eso les dificulta la alfabetización”.

“Por eso, como ahora está mejor la situación sanitaria, la decisión que tomamos es que los más chicos no tienen la obligación de estar dentro del aula con barbijo. Y esto es gracias al esfuerzo de todos ustedes”, continuó.

Para García, este tipo de resoluciones en un contexto como el actual encuentra solo respuestas que escapan a lo estrictamente sanitario. “Al principio de la pandemia había un mensaje positivo de no politizar la pandemia y salir todos juntos. Eso funcionó bien, pero llegó un momento en el que Cambiemos tomó una decisión deliberada de intentar usar la pandemia como una herramienta más de oposición al Gobierno nacional y ahí la cosa empezó a andar mal”, reflexionó.

Respecto a la situación epidemiológica actual, el funcionario precisó que la zona norte del Conurbano “tiene un aumento de casos sostenido fundamentalmente en menores de edad”. En esta dirección, manifestó que hay un “estancamiento con los menores” en cuanto al proceso de inoculación.

Al igual que sucedió con otros momento de la pandemia, Europa funciona como un espejo de lo que puede ser el futuro de la región. “Lo que estamos viendo en Europa es la pandemia de los no vacunados”, analizó García. “Nosotros vamos por el método de convencimiento y que las personas puedan decidir sobre su cuerpo, pero que sea una decisión formada, no con fake news”, amplió.

“Hay dos opciones, o restringimos algunas actividades para los no vacunados, como ir a la cancha, o volvemos al aislamiento cuando aumenten los casos, y no queremos. La restricción tiene que ser al que no esté vacunado”, concluyó.