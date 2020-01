La Provincia planea producir protectores solares factor 30

Lo anticipó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en una conferencia de prensa encabezada por el ministro Gollan. Adelantó que se iniciaron conversaciones con el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, que depende de esa cartera.

El encarecimiento del precio de los protectores solares en los últimos años y su muy importante papel en la prevención de enfermedades de la piel vinculadas a la exposición solar, pusieron nuevamente en el debate público la necesidad de que estos productos formen parte del Programa Médico Obligatorio (PMO), para que sean incluidos entre las prestaciones básicas que garantizan las obras sociales.

Más allá de los proyectos legislativos en danza, el martes, en conferencia de prensa, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak anticipó que esa cartera inició conversaciones para comenzar a producir protectores solares factor 30 en el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, que depende del ministerio y que, previamente, deberá recuperar su capacidad de producción.

En una conferencia encabezada por el ministro Daniel Gollan, el viceministro Kreplak anticipó: “una de las cosas que hablamos con el actual director (del Instituto) es empezar ya a medir la capacidad productiva y el costo, para poder proveer de protector solar de factor de protección 30. Eso cubre aproximadamente el 92 por ciento de los rayos ultravioletas. Este es un problema real, un problema sanitario, porque reduce fuertemente la aparición de cáncer relacionado con la exposición solar”, expresó.

La protección estará pensada para todo el año, no sólo para el verano. “Ahora pensémoslo para aquellos que toman sol en términos de verano. Peo, sobre todo, pensémoslo en las personas que trabajan expuestas al sol, que son muchísimas en el interior de una Provincia tan vasta y tan productiva, y donde tenemos que desarrollar protección para todos los meses del año”, planteó Kreplak.

Y aclaró: “Así que no sólo es para el verano. Quizás no lleguemos en este verano a poder hacer esto, pero sí a partir de los próximos meses, si todo sale bien, y si el Tomás Perón está en condiciones, que estamos intentando que así sea, proveer. Porque es una política de Estado y porque no puede ser que la dificultad de acceso económico impida el acceso a una medida de prevención como esta”.

Reparación

Paralelamente, la nueva gestión enfrenta el desafío de volver a poner al Instituto en condiciones tras la administración anterior de Cambiemos. En este sentido, el ministro Gollan manifestó: “en un lapso lo más brevemente posible, vamos a poner en marcha el laboratorio Tomás Perón de la Provincia de Buenos Aires, que producía al cien por ciento de su capacidad en el año 2015, y ahora está produciendo al 8 por ciento, por falta de mantenimiento de los equipos, de la compresora, la blistera, por falta de insumos. Además, le cortaron el gas. Está sin gas, ubicaron dos mochilitas ahí, como de lástima, para que sigan funcionando algunas partes del Instituto”, contó.

Y completó: “Tenemos capacidad para producir 360 millones de comprimidos para la Provincia de Buenos Aires, y estamos produciendo 30 millones, el ocho por ciento. Vamos a poner al Instituto en un nivel superlativo, en un plan maestro de cuatro años. Y vamos a poder empezar a producir de nuevo, con nueva tecnología”.