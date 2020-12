La Provincia suspendió la habilitación de las reuniones de hasta 200 personas al aire libre

Si bien días atrás las autoridades habían señalado que este tipo de actividades se iban a enmarcar en un protocolo para tener lugar, el contexto cambió los planes. “De una semana a la otra, tuvimos un aumento del cincuenta por ciento de los casos”, expresó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

Finalmente, no será. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió demorar la habilitación de los espacios de entretenimiento al aire libre de hasta 200 personas por tiempo indeterminado. En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, resaltó que, por estas horas, crece la preocupación por la escalada de contagios. Cabe recordar que la medida había sido anunciada días atrás, aunque el protocolo todavía no había sido publicado.

“Más allá de que una decisión administrativa habilitó a la Provincia a que pueda aplicar ese protocolo, hemos decidido no avanzar. Por eso, no ha sido presentada y publicada la resolución con el protocolo”, aclaró el funcionario. En esta dirección, explicó que para darle forma a la medida habían trabajado de manera conjunta intendentes de distritos turísticos y de otras zonas, con el objetivo central de desalentar las fiestas clandestinas.

“La misma semana que lo anunciamos tuvimos un aumento de casos. Por lo tanto, fuimos monitoreando la situación durante la semana, vimos que los casos no se estancaban ni caían, y decidimos no habilitar”, aclaró el jefe de Gabinete provincial.

Bianco también remarcó que otras de las preocupaciones está vinculada a la nueva cepa del coronavirus que circula en otras partes del mundo. “Una mutación de una cepa no tiene que ser de por si preocpante. La información que hay a nivel mundial (señala) que si bien no implica que se agrave la enfermedad, puede haber un mayor ritmo de contagio: de hasta el setenta por ciento”, reveló. “Esa preocupación nos lleva a que tomemos también esta determinación de no habilitar ninguna otra actividad”, señaló.