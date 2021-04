La Secretaría General de Gobierno municipal llama a los vecinos a inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19

Según el titular del área, Gustavo Dutto, quienes tengan diversos inconvenientes para efectuar su inscripción pueden solicitar ayuda a la Municipalidad. Este paso es clave, porque la Provincia entregará las dosis en función de la cantidad de inscripciones. “Más inscriptos, más vacunas”, resumió el funcionario.

Ala par de la rápida suba de casos de COVID-19 en el país y en el Distrito, crece la preocupación de las autoridades matanceras por la provisión de vacunas, herramienta sanitaria clave para mitigar la mortalidad.

En ese marco, el secretario general de Gobierno de La Matanza, Gustavo Dutto, efectuó un llamado a los vecinos para que se inscriban para recibir la vacuna, porque, explicó, la Provincia entrega las vacunas a cada distrito en función de la cantidad de inscriptos.

En ese sentido, también recalcó que aquellos vecinos que tengan diversos problemas tecnológicos, o no sepan cómo inscribirse, pueden comunicarse con el Municipio para recibir ayuda en su inscripción.

De esta manera, Dutto repasó: “Esto tiene que ver con la situación por la que estamos pasando, que ahora es realmente complicada, muy grave. Es muy importante el tema de la vacuna y, obviamente, para eso necesitamos que la gente se inscriba”.

“Cuando hablo de que la gente se inscriba, (me refiero), incluso, a todos aquellos que están en condiciones de recibir la vacuna, que es la población de 18 años en adelante… porque nosotros, si de los dos millones y medio de vecinos, solamente se inscriben 500.000, vamos a tener vacunas para eso. Y si (por ejemplo), Lomas de Zamora tiene mayor cantidad de inscriptos, va a tener más vacunas. Más inscriptos, más vacunas» graficó.

Así, el funcionario analizó: “Entonces, nosotros necesitamos tener la mayor cantidad de inscriptos posibles. Obviamente, después les van a avisar en función de la cantidad de vacunas que vayan llegando, y el rango etario en el que estén, les van a llegar los avisos. Pero un signo de que nosotros realmente necesitamos vacunas, es que la gente se inscriba”.

En este sentido, cabe mencionar que el link bonaerense para acceder a la inscripción es https://vacunatepba.gba.gob.ar/

Ayuda para la inscripción

Asimismo, Dutto también se refirió a aquellos vecinos que, por diferentes motivos, encuentran diversas dificultades a la hora de intentar inscribirse, y ofreció ayuda desde el Municipio.

“Mucha gente tiene dificultades para inscribirse, porque no tiene mail, no lo maneja. Nosotros desde la Municipalidad le facilitamos, le damos un mail, mandamos gente a la casa, lo que sea necesario para que la gente se inscriba. Que no se inscriba aquel que está convencido que no quiere la vacuna, está en todo su derecho. Pero es una pena que alguien no se inscriba porque no puede, o porque todavía no sabe”, remarcó.

En esta línea, desde el Municipio difundieron que, si los vecinos tienen una consulta en este sentido, pueden enviar un mensaje por Whatsapp al 1540461091 o al 1150364107. También, pueden comunicarse telefónicamente al 4441-3551.