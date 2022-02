La Selección masculina de básquet adaptado se entrenó en CEDIMA

Los citados fueron Guido Comparato (CILSA Bs. As.), Fermín Wingerter (CILSA Santa Fe), Javier Rodríguez (ADU), Ignacio Céliz (SICA), Rodrigo Cardozo (CILSA Bs. As), Matías Méndez (CIDELI), Daniel Copa (CILSA Bs. As.), Nicolás Villada (CILSA Bs. As.), Valentín Gómez Piñeiro (sin club), Lucas Silva (SICA), Tomás Molina (SICA), Lisandro Zarza (Posadas), Brian Bordón (CEDIMA), Enzo Castillo (ACDIS) y Martín Zito (CEDIMA).

Además de Varela, el cuerpo técnico del seleccionado está compuesto por Amado Pérez y Juan Domínguez (asistentes técnicos), Kevin Boscarol (preparador físico), Diego Bogado (kinesiólogo) y Karina Maturano (psicóloga).

El combinado nacional viene de lograr la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano que se desarrolló, a fines del 2021, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), al finalizar invicto luego de dejar en el camino a Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil y Venezuela.