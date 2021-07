La Superintendencia de Servicios de Salud ya atiende en el barrio Almafuerte

Este lunes, comenzó a funcionar, una vez por semana, uno de sus nuevos dispositivos territoriales en Entre Ríos y Tucumán, en la ex Villa Palito. La semana que viene, está previsto que se sume otro en el Polideportivo San José, en la avenida Crovara esquina Cátulo Castillo, Ciudad Evita. Funcionarios detallaron a este medio cuáles son los trámites que se pueden efectuar.

Este lunes, la Superintendencia de Servicios de Salud puso en funcionamiento un dispositivo territorial de atención personalizada en Entre Ríos y Tucumán, Manzana 10, 1º piso, del barrio Almafuerte (ex Villa Palito), más precisamente en el Salón Diego Dewale de la sede del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que funciona en la Parroquia San Roque González de esa barriada de San Justo. En este marco, las autoridades explicaron a El1 Digital que esta atención per sonalizada se brinda todos los lunes, de 10 a 16, y en ese contexto se proporciona a los usuarios del sistema de salud asesoramiento y se reciben y gestionan reclamos por falta de cobertura y otros trámites.

Además, se detalló que la Superintendencia articulará con otros organismos estatales a fin de propiciar una solución “concreta e integral” por parte del Estado a situaciones donde se encuentran vulnerados los derechos de estas personas. Asimismo, las autoridades anticiparon a este medio que está previsto que la semana próxima se sume un nuevo dispositivo de la Superintendencia en la Comuna, más precisamente en el Polideportivo San José, ubicado en la avenida Crovara esquina Cátulo Castillo, Ciudad Evita, que funcionará los martes y jueves, de 10 a 16.

En comunicación con El1 Digital, Natalia Garozzo, jefa de Gabinete de la Superintendencia de Servicios de Salud, detalló: “Desde principios de julio firmamos un convenio con la Federación Familia Grande Hogar de Cristo del Padre ‘Pepe’ Di Paola y en principio tenemos cinco puntos, dos de los cuales están en La Matanza. En uno arrancaron la semana pasada y hoy arrancamos en Villa Palito, que van a venir los lunes”.

“La idea es, ahora que tenemos un poco más de movilidad, acercar los dispositivos que tiene la Superintendencia a la población, sobre todo a la más vulnerable, que a veces ni siquiera saben que tienen obra social. Así que es poner el Estado más presente, a disposición de la gente, acercarse, relevar las falencias que, en parte, generó la pandemia respecto a la falta de coberturas médicas, coberturas de obra social”, explicó la funcionaria.

Los trámites que se pueden gestionar desde estos dispositivos territoriales son variados, entre ellos, reclamos a las obras sociales por cambios no autorizados por los afiliados, por coberturas por discapacidad, por medicamentos, por la falta de inclusión de familiares a una determinada obra social, entre otros. Garozzo lo explicó de la siguiente manera: “Tenemos muchos casos de discapacidad que, la verdad, con el aislamiento se generó que a muchos de los tratamientos no se les pudiera dar curso. Así que la idea es relevar eso, ayudar a la gente acercándonos nosotros, sin que tengan que manejarse, tal vez, por mail, al cual no todos tienen acceso, o sin que tengan que venir al Centro, que cuesta”.

Qué trámites se llevan a cabo

“La idea es (también) capacitar un poco en cuanto a los derechos, agilizar los trámites. Por ejemplo, puede ocurrir que los cambiaron de obra social sin que se enteraran, o, a veces, las obras sociales no les dan de alta. Tenemos bastantes problemas con los monotributistas, que las obras sociales no los afilian, o no afilian a los hijos, o a veces hay falta de prestaciones en discapacidad. A veces, tienen problemas para que les reconozcan alguna prestación educativa o de discapacidad, o algún medicamento, ya que hay algunos nuevos muy costosos. Con esto tratamos de gestionarles más rápidamente los reclamos para darles una solución más rápida”, concluyó la funcionaria.