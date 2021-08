La Tablada: recordaron al Padre “Bachi” con una misa, a un año de su muerte

A un año de la partida del padre Basilicio “Bachi” Brítez, la comunidad eclesiástica y de diferentes barrios matanceros participaron de una misa para homenajearlo y recordar su misión solidaria con los más vulnerables.

Aquel 29 de agosto de 2020, la comunidad eclesiástica y los fieles de diferentes barrios de La Matanza recibieron una de las noticias más duras: fallecía el Padre “Bachi”, tras luchar más de dos meses contra el coronavirus y otros virus intrahospitalarios, en la Clínica San Camilo. El dolor por su ausencia física se siente en el barrio Almafuerte, de San Justo, y los sacerdotes barriales aseguran que los vecinos perdieron a un hombre que vivía por los más vulnerables, q ue se preocupaba y ocupaba de las diferentes necesidades. A un año de su pascua, la parroquia San Roque González y compañeros mártires, lugar al que pertenecía, realizaron, este domingo, una misa presidida por el obispo Eduardo García, en la Rotonda de La Tablada, para homenajearlo y recordarlo.

Antes del encuentro, vecinos y prelados marcharon desde la parroquia hasta la Rotonda de La Tablada con diferentes banderas rojas y amarillas, del Club Deportivo y Cultural San Roque González. El color rojo está relacionado al corazón del santo y el amarillo, vinculado a la bandera papal. A su vez, se escuchaban bocinazos y alegres cánticos de los peregrinos evocando la bendición del Padre “Bachi”.

En comunicación con El1 Digital, Juan Enríquez, referente barrial y coordinador general de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Distrito, expresó: “Hoy fue la culminación de la Novena, que venimos hace nueve días, todas las noches, haciendo la misa en el barrio y, este domingo, se cumplía el año del fallecimiento del Padre ´Bachi´. Fue importante porque se juntó toda la comunidad del barrio Almafuerte, del San Petersburgo y los hogares”.

“Para nosotros, esto es importante ya que, a medida que pasa el tiempo, vamos tomando conciencia deque no lo tenemos para consultar, para charlar o para abrazarlo. Luego de la finalización de la Novena en la parroquia, nos movilizamos hasta la Rotonda de La Tablada, donde se llevó a cabo la misa con el obispo y los curas villeros”, describió.

Según mencionó Enríquez, estuvieron presentes el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque; la presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Liliana Pintos; el secretario de Desarrollo Social distrital, Nicolás Fusca; y la delegada de la Defensoría del Pueblo de la Provincia en La Matanza e integrante del Ateneo Néstor Kirchner, Amira Curi. “Más tarde, compartimos un locro y, también, se aprovechó la misa para dar a conocer todo lo que se realizará el próximo 9, 10 y 11 de septiembre, es decir, el traslado de los restos del sacerdote a la parroquia, y empezamos a realizar oraciones y organizar para esas fechas”, señaló.

“Este día fue muy emotivo porque sentimos cada vez más la ausencia del padre. ´Bachi´ era un cura particular, de pueblo, de barrio. Durante la cuarentena del año pasado, yo me ofrecía a colaborar en el comedor, pero siempre me pedía que me cuidara”, contó. Además, Enríquez aseguró que, durante la misa, se movilizaron muchos sentimientos al recordarlo y que su sucesor, el padre Carlos “Charly” Olivero, continúa con la misión de “Bachi”. “Estamos trabajando en conjunto, está realizando una labor extraordinaria, con mucha vocación, y cada vez se está integrando más a la comunidad”, cerró.