La Tablada: vecinos reclaman asfalto para la calle Bolívar, asediada por la basura y los roedores

Se trata, principalmente, de las dos cuadras más cercanas a la intersección con la Avenida Chiclana, lindante además con una fábrica. También solicitan mayor iluminación y seguridad en la zona.

Tras las intensas lluvias, vecinos frentistas de La Tablada volvieron a reclamar a las autoridades que asfalten parte de la calle Bolívar, en especial, las dos cuadras que se ubican en la intersección con la Avenida Chiclana, arteria ubicada a poco más de veinte cuadras de la Avenida General Paz, en el límite con Capital Federal. El problema se agudiza por la presencia de una fábrica lindera sobre Bolívar, lo cual facilita la aparición de basura, diferentes desperdicios, y también roedores en el lugar.

Así, en diálogo con Radio Universidad desde el lugar, Graciela, una de las vecinas, contó: “Por desgracia, acá en La Tablada, hace muchos años se inunda no solamente esta calle, sino varias, porque no corre bien el agua, más la mugre. Por desgracia, tenemos un Municipio que no nos escucha. En La Tablada, tenemos el sector donde hacemos reclamos, llamados por la luces, por seguridad. Jamás nos escuchan por nada. Aquí, hay fábricas clandestinas, y no llaman para retirar basura ni contratar volquetes. Entonces, es más factible venir y tirar la basura acá”, acusó.

“Hacemos reclamos y no pasa nada. Allá está Avenida Chiclana. Esa avenida es muy importante para los vecinos, porque pasan todos los colectivos. Por desgracia, nuestros niños no pueden pasar por esta calle, porque tampoco tenemos luz ni seguridad. Los adultos mayores tampoco pueden pasar por acá, porque es un peligro constante”, señaló.

Tatiana, también vecina del lugar, recordó que en junio pasado varios lugareños se reunieron por un basural que estaba hacía “25 años” en la calle Cerrito. “Hicimos la reunión, salió en las redes, y a los cuatro días vino la Municipalidad a arreglar. Limpió, puso una cámara, y estuvo la Guardia Urbana varios meses. Entonces, los que tiraban la basura allí, ahora vienen y la tiran acá. Que la empresa, o la Municipalidad, alquien, se haga responsable. Desde el año 1997 estamos esperando que nos vengan a asfaltar. ¿Qué hacen con nuestros impuestos? No sabemos”, insistió.“Estuvimos pagando más de dos años las cuotas para que nos asfalten nuestra calle, y en los kilómetros todos los asfaltos son gratuitos…estamos cansados de que de nuestros impuestos saquen la plata y no se haga nada”, insistió Graciela. En tanto que otra de las vecinas, quien aseguró vivir “a la vuelta” de la calle Bolívar, sostuvo que ya contabilizó “nueve ratas en el año” en la zona.

Un vecino contó: “Hace tres años que estoy, y esto era una mugre, lleno de ratas. Empezamos a tratar de limpiar, pero no se puede pelear contra los carritos, contra todo esto, que es basura de fábrica. Puse carteles. También he visto a vecinos que tapan una parte de la calle para que no les vaya agua para su lado. Ya no limpio más, se terminó, me cansé”.

Mientras tanto, este medio intentó conversar con parte de la administración distrital territorial, quienes aseguraron que los funcionarios correspondientes están “en la calle” y que se comunicarían a la brevedad.