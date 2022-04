La Tablada: vecinos reclaman que limpien los sumideros tapados

Las familias que viven en las inmediaciones de avenida Crovara al 1.350 denuncian que deben limpiar ellas mismas las tuberías para evitar las inundaciones los días de lluvia.

Vecinos de La Tablada exigen que se realice el saneamiento de los sumideros que se encuentran en las inmediaciones de la avenida Crovara 1.350 para evitar, así, que se repitan los anegamientos que se provocan cada vez que llueve. En ese contexto, aseguran que ellos mismos son quienes se encargan del mantenimiento de las tuberías ya que, de lo contrario, estarían tapadas con tierra, maderas y demás elementos.

“Los vecinos se meten dentro de las cañerías para sacar los palos que entran porque, después, se traban con bolsas y todo lo que se traga”, se quejó un comerciante de la zona, Pablo Balboa, en diálogo con El1 Digital. A su vez, comentó que el acceso a las tuberías es tan grande que permite que las tareas sean efectuadas por una persona adulta.

“Debajo de Crovara, las cañerías son tan grandes como una casa”, detalló. Complementariamente, explicó que a ese lugar generalmente lo acondicionan los vecinos: “Se sacan los fierros que están puestos y se hace la limpieza; si no, se empiezan a trabar maderas y demás elementos dentro de los tubos”.

Balboa reclamó que periódicamente se hagan las tareas de mantenimiento. Por otra parte, aseguran que, cuando la avenida Crovara fue asfaltada, “quedó más alta que todas las veredas, y entonces el agua se acumula ahí y no en las calles”. Adicionalmente, comentó: “Los sumideros están todos tapados debido a los trabajos de la empresa Edenor; la zona es inundable y, entonces, cuando rompen las veredas y llueve, toda esa tierra va a parar a los sumideros”.

En ese sentido, aseguró que las tareas de conservación que realiza la empresa de electricidad provocan que los sumideros queden íntegramente tapados de tierra, principalmente porque no tienen tapas. Ante los reclamos que realizaron ante las autoridades del Municipio de manera virtual, les respondieron que no les pueden dar soluciones porque no cuentan con los medios necesarios para hacerlos, según manifestaron los vecinos a este medio.