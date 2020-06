«La única forma de que no siga creciendo, es volver a un aislamiento más estricto», dijo Kicillof ante el nuevo récord de casos

El Gobernador bonaerense aseguró estar «tremendamente preocupado» por la velocidad del contagio en el AMBA y adelantó que, en las próximas horas, podría haber una reunión con la Ciudad, a la que le demandó «coordinación» en las políticas sanitarias aplicadas en la cuarentena porque «lo que pasa de un lado de la General Paz, repercute en el otro».

Ante un nuevo récord de casos de coronavirus registrados en la provincia de Buenos Aires este jueves, cuando se superó ampliamente las marcas de los días previos al detectarse 756 contagios, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que el AMBA debe volver a una cuarentena más cerrada. «La única forma de que no siga creciendo, es generar de nuevo una situación de más distanciamiento, mayores cuidados y volver a un aislamiento más estricto», aseguró anoche y adelantó que, en las próximas horas, podría haber una reunión de los equipos técnicos de la Provincia y la Ciudad para acordar qué pasos seguir para contener el crecimiento de la enfermedad. De los 1.386 nuevos casos registrados a nivel nacional ayer, 1.294 se concentraron entre ambas jurisdicciones.

«Acabo de hablar con (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta y le expresé, nuevamente, mi preocupación. No veo que esto sea una competencia ni ver quién hace las cosas mejor, sino de coordinar las políticas porque, lo que pasa de un lado de la General Paz, afecta a lo que pasa del otro. Hoy, el virus está muy concentrado en el AMBA», subrayó el Gobernador, en momentos en que resurgen las tensiones con su par de la Ciudad por las diferentes estrategias aplicadas para el aislamiento obligatorio.

A partir de esta semana, la Capital Federal avanzó hacia una mayor flexibilización, con más comercios abiertos y la habilitación de las salidas deportivas, con un criterio distinto al de la administración bonaerense, desde donde se suele insistir en que, cuando los casos crecen, se debe tender hacia la estrategia contraria. «Estoy tremendamente preocupado. Yo entiendo que cuanto más actividad haya, mejor, porque es menos angustia y menos problemas, pero la única forma comprobada para frenar el contagio es que la gente está distanciada y en su casa, en la medida de lo posible. Las reglas son muy simples: cuando los casos crecen, tiene que haber más aislamiento, no menos», apuntó Kicillof al respecto.

En cuanto a las medidas que podrían resolverse, agregó: «Vamos a estar analizando qué hacer, entre mañana (por el viernes) y el fin de semana. Vamos a tener que tomar una decisión y, probablemente, hagamos una reunión con la Ciudad. No tiene sentido ir descoordinados; si en la Ciudad pasa algo distinto, se reproduce en la Provincia porque es un continuo urbano y demográfico y hay que llegar a situaciones similares».

Asimismo, remarcó que los casos están creciendo por la sumatoria de dos factores, «la extensión de los contagios, cada vez más amplia y diversa; y la situación que está ocurriendo en barrios donde se registran focos». «Hoy, tenemos las dos cosas y eso preocupa», insistió.

En ese marco, el Gobernador remarcó que la provincia de Buenos Aires atraviesa dos situaciones claramente diferenciadas entre el interior y los 40 distritos que forman parte del AMBA junto a la Ciudad. «En el interior, donde no hay casos, o son muy pocos, se pasó a fase cinco y las actividades volvieron a desarrollarse casi en su totalidad, aunque obviamente con recaudos, y, en el Conurbano, muchas empresas retomaron la actividad. Todo lo que se puede hacer, se hace; pero no podemos abrir todo en un momento así», destacó para rechazar los planteos de quienes apuntan que «se enamoró de la cuarentena».

«Eso no es así, todos odiamos la cuarentena, nadie quiere estar en esa situación, pero cuando vemos los resultados, entendemos que ha sido lo correcto. Le pido a todo el mundo que reflexione porque los países que no tomaron los recaudos ncesarios, lo pagaron con enfermedad y muerte y no estamos dispuestos a que eso ocurra «, cerró.