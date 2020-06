La UOCRA local presiona por mayor apertura en la construcción: «En estos tres meses, no tuvimos ni un solo contagio», plantea Cayuqueo

El titular de la UOCRA distrital pide que el Municipio evalúe la posibilidad de solicitar nuevas excepciones a Nación y Provincia para retomar las actividades no consideradas esenciales para las que, asegura, ya se presentaron los protocolos pertinentes.

El secretario general de la UOCRA en La Matanza, Heraldo Cayuqueo, pidió que el Municipio interceda ante Provincia y Nación para retomar la actividad de los trabajadores abocados a las obras privadas para que puedan retomar la actividad luego de tres meses de parate. «Desde que empezó la cuarentena, tenemos unos mil compañeros trabajando en tareas esenciales, con obras de agua, luz y gas y en los dos hospitales que se están terminando (el René Favaloro, en Rafael Castillo, y el Néstor Kirchner, en Gregorio de Laferrere), y no tuvimos ni un solo contagio. Es evidente que podemos cumplir los protocolos», planteó el dirigente sindical en diálogo con El1 Digital.

Cayuqueo formó parte de la reunión que, a mediados de mayo, ante el reclamo de los sindicatos y la preocupación por la falta de actividad, el jefe de Gabinete, Claudio Lentini, y la secretaria de la Producción, Débora Giorgi, mantuvieron con los principales dirigentes gremiales del Distrito. Allí, los funcionarios municipales les explicaron que, por ser parte del AMBA, La Matanza depende de los permisos que Nación otorgue para la reactivación económica y que, bajo ese paraguas, el intendente, Fernando Espinoza, puede demandar permisos específicos que, luego, son evaluados por Provincia dependiendo de la situación epidemiológica y los protocolos que se presenten para asegurar que esas actividades no impacten en la curva de contagios.

A partir de ese momento, y luego de que el Gobierno nacional autorizara, hasta ahora, la actividad en diez rubros industriales en La Matanza, 117 empresas volvieron a abrir sus puertas en las últimas semanas, mientras que hay otras 40 en carpeta que serían autorizadas en los próximos días. «Pero las que se fueron habilitando, hasta ahora, no nos involucran, a pesar de que las empresas fueron presentando los protocolos que se les exigen. Me llaman todos los días y me piden información, pero no tenemos novedades. Muchos compañeros están en una situación económica muy complicada y hay que pensar que vamos a tener que empezar a convivir con este virus, que llegó para quedarse un largo rato», apuntó Cayuqueo.

«Si se tiene en cuenta que, en estos tres meses, no tuvimos ni un solo caso de coronavirus en nuestra actividad, porque se cumplen los protocolos, muchas veces se trabaja al aire libre, se cumplen las distancias y las medidas de higiene, entonces es evidente que somos responsables. Están dadas las condiciones para que haya apertura laboral, siempre con los protocolos, cumpliendo lo que piden Nación, Provincia y el Municipio y privilegiando la vida y la salud de los trabajadores», agregó el dirigente de la UOCRA.

Cabe recordar que, de acuerdo a la última normativa bonaerense para administrar esta etapa de la cuarentena, se definió un sistema de cinco fases por las que los municipios transitan de acuerdo a su situación epidemiológica, con un paquete de actividades habilitadas para cada etapa. Hoy, La Matanza está en fase tres, que permite la actividad en la obra pública, el mantenimiento de servicios esenciales y la obra privada de demolición y apuntalamiento. Si bien la obra privada de la construcción se habilita a partir de la fase cuatro, la resolución con que se reglamentó el sistema de fases deja espacio para que los intendentes soliciten la reanudación de otras actividades no especificadas, para lo que deberán presentar los protocolos pertinentes y obtener el aval de Provincia y Nación.

«Tenemos todo listo. Solo falta que el Municipio nos vuelva a convocar para aunar criterios y tener respuestas concretas para volver, de a poco, a la normalidad y trabajar como corresponde», cerró Cayuqueo.