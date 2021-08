“Lamento que haya ocurrido, no va a repetirse”, manifestó el Presidente sobre los festejos en Olivos

El primer nacional se refirió a la filtración de la foto en que se lo ve reunido, en la Residencia de Olivos, celebrando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020, en un momento crítico de las restricciones por la pandemia. “Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no tuve”, admitió.

El Presidente Alberto Fernández comenzó su discurso desde la ciudad de Olavarría, a donde viajó para anunciar la reglamentación de la ley de la ampliación de las Zonas Frías, para referirse al escándalo desatado por la filtración de las fotos en las que se los ve reunido incumpliendo todas las medidas sanitarias, celebrando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en un episodio ocurrido el 14 de julio de 2020, en un momento de la pandemia en que regían las restricciones más duras para prevenir los contagios. “Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a repetirse”, expresó.

“Los jóvenes que me conocen dicen que no soy ‘careta’. Nunca he sido un ‘careta’ y nunca quise dejar de dar la cara cuando tenía que darla ni esconderme detrás de nadie”, rompió el hielo, antes de decir que tenía la necesidad de “reflexionar sobre cosas que han pasado estos últimos días”, en relación a las polémicas fotografías que se tomó, donde se lo ve en una celebración privada, sin barbijo ni distancia social y en un ambiente cerrado. “Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendaciones médicas y Olivos se transformó en una ciudad”, remarcó sobre el tiempo en el que el país atravesó la etapa más hostil respecto a la pandemia.

“Allí iban ministros, secretarios, actores, actrices, futbolistas; gente que tenía que resolver problemas que la pandemia le había causado y necesitan ser oídos”, explicó, y aseguró que “como Presidente” tuvo “la necesidad de escuchar a todos”. “Viví en un gran vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, porque soy el Presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas”, prosiguió el mandatario nacional.

Luego de esa aclaración, Fernández señaló que, ante un pedido, difundió la lista de todas las personas que ingresaron a la Quinta Presidencial, remarcando al mismo tiempo que su gestión “nunca ocultó información”. “Llegó un pedido para ver quiénes habían ingresado a Olivos y lo hicimos público, no escondimos nada porque no tengo nada que ocultar de mi vida personal”, remarcó. En ese sentido, y en referencia a lo ocurrido con la actriz y conductora Florencia Peña, manifestó que esa información “lastimó a mucha gente que entró por distintos motivos y terminó en la tapa de los diarios”.

“Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no tuve. Hoy a la mañana, Santiago Cafiero explicó esto. Qué pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quiénes entraron y salieron de Olivos”, insistió. Así las cosas, aseguró que su actitud “no lastima a los que hacen política” porque “en un momento el cuero se les curte y las balas son más difícil de que entren”. “Pero sí lastima a los seres queridos. Los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política, sufre y padece mucho todo esto”, señaló, y completó que, “desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió y no va a volver a ocurrir”.