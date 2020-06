Larreta trasladó personas en situación de calle a Ciudadela y piden explicaciones a Valenzuela

El Gobierno porteño, a través del Buenos Aires Presente (BAP), trasladó a nueve personas en situación de calle a un hotel de Ciudadela, en el municipio de Tres de Febrero. La medida, preventiva por la pandemia del Covid-19, motivó un pedido de informes de los concejales del Frente de Todos (FT) para que el Ejecutivo Local verifique las condiciones de salud de los alojados y si corresponde que el distrito reciba a gente sin techo de la Capital Federal.

No Ficción pudo acceder al «Proyecto de Comunicación» firmado el 5 de junio por todos los concejales del FT, donde pidieron que el Ejecutivo local informe si habrían ingresado al Hotel Marina personas provenientes de Capital Federal que manifestaron venir del parador Bepo Guesi (sic), en el que habrían tenido contacto con personas infectadas con Covid-19, remitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Este medio se comunicó con miembros del Hotel Marina, quienes explicaron que «se trata de nueve personas en situación de calle, que llegaron el 22 de mayo a través de una contratación por parte del BAP, que pagó la estadía de estas personas por un mes. Lo arreglamos directo con el 108. Los trajeron en las camionetas del Gobierno de la Ciudad, no tienen Covid-19 y todos los días realizamos controles de temperatura».

La medida del Gobierno porteño resulta llamativa. No solo porque cuenta con presupuesto e infraestructura para resolver este drama, sino también porque el 14 de mayo tres organizaciones presentaron una cautelar para que reubiquen en hoteles (hay cerca de 20) a las personas en situación de calle en la Ciudad, tras la clausura del Centro de Retiro por varios casos de Covid. Las personas allí alojadas fueron llevadas al Bepo Ghezzi (P. Patricios), y las que inicialmente estaban ahí fueron alojadas en Ciudadela.

LAS RESPUESTAS DESDE EL MUNICIPIO

No estamos al tanto», se limitaron a responder desde el Ejecutivo Local ante la consulta de No Ficción. Los concejales del FT quieren que se informe «si existe algún tipo de convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cual nos remite ciudadanos en situación de calle para ser alojados en hoteles o albergues de nuestro distrito, y de ser así con que marco legal en situación de cuarentena, y de no serlo notificar al mismo que cese en su accionar en virtud de la propagación social del Covid-19.

El presidente del Concejo Deliberante de Tres de Febrero, Sergio Iacovino, expresó a este medio que «todavía no ingresó formalmente el pedido. Cuando ingrese se verán los tiempo de trabajo (para tratarlo). Debe ser analizado en la comisión que corresponda». Se informe o no, el traslado de las personas en situación de calle a Ciudadela es un hecho y hasta generó denuncias públicas por parte de legisladores de la Ciudad.

