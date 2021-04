“Las camas críticas del hospital Paroissien están al 100 por ciento”, aseguran los trabajadores sanitarios

Desde La CICOP aseguraron que es necesario pensar en un cierre transitorio de todas las actividades que implican un riesgo en este momento de la pandemia, mientras continúa el plan de vacunación.

Después de las declaraciones del miércoles por la noche del Presidente de la Nación en las que aseguró que los trabajadores de la Salud se habían relajado, desde el Consejo Directivo Provincial de la CICOP, emitieron un comunicado para manifestar que esto no es así y que consideraron necesario el cierre transitorio de las actividades con el fin de frenar el avance del virus y evitar el colapso del sistema de Salud. “Como lo dijimos siempre, el objetivo debe estar puesto en evitar todas las muertes posibles hasta que logremos superar esta situación y mientras continúa el plan de vacunación”, expresaron.

En comunicación con El1 Digital, Valeria Bonetto, médica pediatra y miembro de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP por sus siglas históricas) seccional Paroissien, indicó: “Creemos que todo el sistema de Salud en general está al borde de la saturación. Las camas críticas del hospital están ocupadas al 100 por ciento. Hasta ahora no hubo rechazo de pacientes; hasta hoy se les pudo dar una cama a quienes lo necesitaron, pero ya no hay más posibilidad excepto que el paciente mejore, pero en los enfermos por COVID eso no ocurre rápido”.

“Una cama crítica se desocupa en promedio en 20 días y necesitamos cada vez más pero no hay posibilidades y los recursos humanos también se agotan”, se lamentó Bonetto. “A diferencia del año pasado, las unidades críticas están ocupadas no solamente por pacientes de coronavirus sino también por accidentados o patologías agudas crónicas no tratadas. La situación actual es bastante compleja”, advirtió.

Por otra parte, en el comunicado también se hace hincapié en que las medidas anunciadas van en sintonía con lo que los profesionales de la Salud vienen planteando. Sin embargo, insisten en que “son insuficientes deben ir acompañadas también de políticas concretas de asistencia económica para los sectores afectados”. “Los trabajadores no nos hemos relajado, muy por el contrario, estamos en guardia y seguiremos dando todo para asistir la salud de nuestro pueblo”, aseguran desde el sindicato.

“Si no se detiene la circulación de la gente va a ser muy difícil detener el aumento de los casos y con el invierno se van a reagudizar los cuadros respiratorios”, resaltó Bonetto. “El personal sanitario está saturado y cansado. Necesitamos que la gente tome conciencia de que la situación es gravísima y pronto no va a haber posibilidad de atender a todos los que lo necesiten”, concluyó.