“Las cosas no se están haciendo bien en el Mercado Central”

Luego de que el miércoles se detectaran casos positivos en el principal centro de distribución de alimentos del país, el presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires, Fabián Zeta, criticó los procedimientos de prevención en el predio ubicado en Tapiales. “No hacen las cosas que tienen que hacer”, alertó.

El presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires, Fabián Zeta, aseguró, este jueves, que “las cosas no se están haciendo bien” en el lugar, luego de que el miércoles se confirmaran nueve casos positivos de coronavirus en el predio de una de las centrales de compra y venta mayorista y minorista más importantes de la Argentina.

“Yo creo que los estados mandantes no saben de esto y que la gente que está acá adentro en el Mercado no está a la altura”, arremetió Zeta en diálogo con Radio Universidad, y denunció que “no hacen las cosas que tienen que hacer”. “Si el Estado no se entera, lo empezamos a denunciar por todos lados”, remarcó, en tanto que afirmó que “esta gente que está acá a cargo en este momento no hace ni la mitad de lo que tendría que hacer”.

Al respecto, Zeta señaló que el reclamo principal que sostienen es “el control en la puerta del Mercado”. “A todo el que entra se le debería tomar la temperatura, fijarse que entre con barbijo, con algún alcohol en gel y, sino, lo tendría que asistir el Mercado, que es lo que estamos pidiendo nosotros”, recalcó el referente centralista, pero contrastó que “eso no está pasando”.

“El mercado está abierto las 24 horas, por eso tendría que estar los 365 días del año, las 24 horas, el control en la puerta, para los que entran motorizados, que somos nosotros, y los que entran a pie. La gente que baja del tren no recibe ningún tipo de control”, reveló.

Respecto a la actuación implementada por el Mercado Central ante la aparición de casos sospechosos, Zeta refirió que la organización “tiene protocolo propio”. “Se procede a desinfectar el puesto y a las 48 horas arranca otra vez y, en muchas ocasiones, lamentablemente lo tengo que decir, con el mismo personal”, contó.

“Sacan al infectado, pero yo convivo. Yo hago una venta y tengo un contacto directo con el que me paga. Imagínense con mi compañero de puesto, con quien estoy desde las dos hasta las diez y me dicen que eso no es contacto estrecho”, advirtió Zeta. ¿Cómo no va a ser contacto estrecho? Compartimos baño, compartimos birome, escritorio; compartimos un montón de cosas”, reflexionó.

Respecto a la circulación de personas en el predio, el dirigente frutihortícola comentó que “el caudal de gente es muchísimo”. “Tenemos 800 puestos fijos que abren todos los días, de lunes a viernes; con 5 personas en cada uno son 4000 puesteros. A eso, hay que sumarle la gente que viene a comprar, los fleteros, los vendedores ambulantes. ¿Cuánta población tenemos acá? Un riesgo, ¿no?”, disparó.

“Nosotros usamos barbijos, guantes y alcohol en gel. Nos lavamos las manos. Los operadores tomamos todos los recaudos, y la gente que trabaja en las cooperativas, en la carga y la descarga, medianamente se cuida, nos tienen que cuidar ellos ahora, nada más”, cerró Zeta.