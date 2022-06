“Las obras públicas son un beneficio para la sociedad en su conjunto”, destacan desde el Municipio

Para contar cuáles son los avances de algunas de las obras públicas más importantes que se están realizando en el Distrito, El1 Digital tuvo una charla mano a mano con el subsecretario de Obras Públicas municipal, Alejandro Armiento, quién explicó de qué manera se están desarrollando estos trabajos claves para mejorar la calidad de vida de los vecinos matanceros.

En las últimas semanas no fueron pocas las controversias que se dieron entre quienes están de acuerdo con la realización de las obras que incluyen el puente bajo nivel de la avenida Illia, en San Justo, y los frentistas y comerciantes que aseguran que no traerá ningún beneficio a la zona, sino todo lo contrario. En ese sentido, Armiento comentó: “Se están haciendo pruebas en unas veredas y a partir de los resultados vamos a determinar si es factible o no que se realicen las obras”. “Se encontraron algunas cuestiones en el relevamiento, pero son cosas técnicas que se van a ir dilucidando en los próximos 15 a 30 días, y luego se dará una respuesta a lo que es el proyecto”, puntualizó.