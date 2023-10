Las ventas minoristas pyme se retrajeron 5,1% anual en septiembre

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) cayeron 5,1% anual en septiembre y acumulan una baja de 2,6% en los primeros nueve meses del año, frente al mismo periodo de 2022. Es el noveno mes consecutivo en que el consumo retrocede en la comparación anual. En tanto, en el contraste intermensual, las ventas descendieron 1,1% con relación a agosto.

Hasta la fecha, el mes de septiembre fue el de peor desempeño del año. El consumo acusó la pérdida del poder adquisitivo familiar derivado de las fuertes subas de precios. Mientras las políticas de ingresos lanzadas por el Gobierno no alcanzaron a contener la caída en la demanda. Hubo menos opciones de financiamiento en cuotas y eso revirtió decisiones de compra, especialmente en bienes de mayor valor. Algunos negocios notaron rechazos de pagos con tarjetas superiores a los habituales.

Dos de los sectores más afectados en el mes fueron Alimentos y Bebidas, con una contracción de 8,1% anual y Farmacias (-12,3%). El declive de esos rubros básicos, confirman la difícil coyuntura que atraviesa la actividad comercial.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.241 comercios minoristas del país, realizado del 2 al 6 de octubre.





Análisis sectorial

En septiembre, seis de los siete rubros registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción ocurrió en Farmacia (-12,3%) y el único rubro en alza fue Calzado y Marroquinería (+4,3%). En el acumulado del año, Farmacias (+3,2%) y Calzado y marroquinería (+0,5%) son los únicos que experimentan crecimiento.





Alimentos y bebidas



Las ventas descendieron un 8,1% anual en septiembre, a precios constantes y acumulan una baja del 2,6% en los primeros nueve meses del año frente al mismo periodo de 2022. En la comparación intermensual disminuyeron 1,6%. “No hay plata en la calle”, fue la frase más repetida entre los empresarios consultados. Hubo quejas además por las demoras en las entregas de los proveedores y faltantes de harina, azúcar, yerba, café, entre otros productos.

“Los primeros días del mes se vendió bastante, luego las ventas bajaron” (Comercio de la ciudad de Córdoba).

“Por la inseguridad que hay, estamos abriendo menos horas, y vendemos menos. Además, la gente compra menos» (Comercio de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires).

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles



El declive fue del 1,2% anual en septiembre y suma un retroceso del 1,9% en los primeros nueve meses del 2023, contra el mismo periodo del año pasado. En la comparación intermensual, subieron 2,4%. El rubro viene desde hace muchos meses con bajos niveles de ventas, manejándose principalmente con productos nacionales, y económicos. El aumento de precios del mes alejaron al público, y desde los negocios consultados contaron que por momentos se quedaron sin mercaderías porque los proveedores “especulan y no entregan”.

“Hay problemas de reposición no sólo por faltante de mercadería, sino también porque los proveedores mantienen los presupuestos por sólo 2 días y no dan a pagar” (Comercio de Resistencia, Chaco).

“Fue un mes pésimo, no se vendió nada, y no sabemos qué va a suceder hasta marzo” (Comercio de la ciudad de Godoy Cruz, en Mendoza).

Calzado y marroquinería



Las ventas ascendieron un 4,3% anual en septiembre, siempre a precios constantes, y registran un aumento de 0,5% en los primeros nueve meses, en relación con el mismo periodo de 2022. En la comparación intermensual subieron 3,5%. El sector arrancó su temporada alta, y este año con anticipación por las agradables temperaturas que se arrastran desde agosto, lo que apresuró ventas de calzado primaveral. En algunas tiendas señalaron que es posible que se hayan anticipado compras del Día de la Madre, para cubrirse de próximos aumentos.

“Se vendió un poco mejor que el año pasado y que el mes pasado, creo que se estuvieron anticipando compras para el Día de la Madre” (Comercio de la ciudad de Santa Fe)

“Las ventas de agosto fueron flojísimas, por eso se incrementaron tanto setiembre, aunque la inflación también fue muy alta” (Ciudad de Salta).

Farmacia



Las ventas se desplomaron 12,3% anual en septiembre, sin embargo, aún acumulan un crecimiento de 3,2% en los primeros nueve meses del año, siempre comparado con igual periodo de 2022. En relación con el mes pasado, bajaron 9,9%. Fue un mes muy malo para el rubro, no solo por los bajos niveles de ventas si también por la caída de los márgenes de ganancias. No se consiguen drogas, faltan medicamentos, hay compras que los clientes deben encargar y buscar a hasta cinco días después.

“Hay faltantes de remedios costos y oncológicos. Hicimos descuentos de hasta 15% en compras sin obra social, la gente se lleva el medicamento más barato” (Farmacia de la ciudad de San Martín en Provincia de Buenos Aires).

“Hubo muchos problemas para reponer stock y conseguir algunas drogas por eso cayeron las ventas, porque gente en el local hubo como siempre” (Farmacia de Comodoro Rivadavia, en Chubut).

Perfumería



Se registró un declive del 1% anual, y también acumulan una caída de 1% en los primeros nueve meses del año frente al mismo periodo de 2022. En la comparación con agosto subieron 1,1%. Se vendió poco y productos de bajo valor. En las tiendas manifestaron que no se consiguen cremas dermatológicas, y que las altas tasas que cobran las tarjetas por financiamiento en cuotas frenan las ventas. Además, con las últimas subas del dólar los productos importados quedaron muy costosos y no tiene salida. De todos modos, los empresarios son optimistas de repuntar las ventas en octubre, por el Día de la Madre.

“Vendimos bien productos estacionales como protectores solares y geles, pero mal todo lo que son productos de cuidados adicionales, como cremas nutritivas, perfumes, máscaras hidratantes” (Perfumería de la ciudad de La Rioja)

“Los gastos fijos nos están matando en negocio, las cargas impositivas, el alquiler, los servicios, la rentabilidad no nos está cerrando” (Perfumería de la Ciudad de San Luis).

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción



Las ventas cayeron 3% anual en septiembre, a precios constantes y llevan así una baja de 1,1% en los primeros nueve meses de la temporada, en relación con el mismo al mismo periodo de 2022. En cambio, contra agosto subieron 2,1%. No ayudó la baja disponibilidad de crédito en las tarjetas, donde muchos clientes se encontraron con sus límites saturados, ni la incertidumbre cambiaria, ya que es un ramo muy sensible a esas dos variables. La cercanía de fin de año en un mercado que no se reactiva está generando incertidumbre en los comercios del sector, que están siendo muy prudentes al estimar el stock para los próximos meses.

“Tuvimos muchos problemas para reponer mercadería, y eso nos hizo caer las ventas” (Comercio de San Miguel de Tucumán).

“La actualización de los precios es semanal, y las hacemos varias veces en la semana, imposible sostener las ventas” (Comercio en Quitilipi, Chaco).

Textil e indumentaria



Las ventas bajaron un 1,9% anual en septiembre, y hasta ahí llevan una caída de 7,3%, siempre contrastado con el mismo lapso de 2022. En relación con el mes pasado descendieron 0,6%. Lo que mejor se vendió fue la ropa deportiva, pero no en los niveles previstos para el mes. Algunos comercios dudan si anticipan compras o no, por temor a no poder vender la mercadería. Las subas de precios achicaron los márgenes de ganancias porque hasta el momento del relevamiento, los empresarios señalaron que no pudieron aun trasladar todo al cliente.

“El sector textil está muy complicado, no hay financiación y la cadena de pago está ahogada. No hay liquidez en la calle” (Comercio de la Ciudad de Buenos Aires)

“El panorama para fin de año es lamentable, las ventas van a disminuir porque no hay plata” (Comercio de Cipolletti, en Río Negro).