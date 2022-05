Lavagna: «El objetivo es tener un censo de mucha calidad y muy transparente»

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Marco Lavagna, aseguró que el objetivo del Censo 2022 es que sea una encuesta de «mucha calidad y muy transparente» y afirmó que los censos «no tienen colores políticos», al presentarse ante la Comisión de Población y Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados.

«Los censos no tienen ideología, no tienen colores políticos, no tienen inclinaciones para un lado o para el otro, el censo es de absolutamente todas las personas que habitan el pueblo argentino», sostuvo Lavagna.