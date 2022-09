Legionella: “Hay que limpiar siempre los equipos industriales”, alertó un especialista

Esta bacteria, capaz de generar neumonía bilateral, causó al menos seis fallecidos en la provincia de Tucumán. El médico infectólogo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Lerman, analizó las características de este microorganismo patógeno. En los últimos días, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que el brote de neumonía bilateral que causó el fallecimiento de al menos seis personas en la provincia de Tucumán fue originado a causa de la bacteria legionella.

Consultado por Radio Universidad, Damián Lerman, médico infectólogo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, recordó parte de las medidas de cuidado ante este microorganismo patógeno. “La bacteria legionella no es algo desconocido para quienes estamos en el tema, pero sí es bastante infrecuente. La legionella es una bacteria que básicamente vive en el agua, en reservorios hídricos, a una temperatura no tan fría. Está en equipos industriales ubicados en hospitales, shoppings, en lugares que no se limpian correctamente. Estas bacterias son esparcidas por ductos de ventilación. Eso es lo que pasó en Tucumán. Y una gran parte falleció”, recordó el especialista.

“Este contagio no es interhumano, de persona a persona, y eso significa una barrera menos de preocupación. Siempre hay que tener cuidado en los lugares donde existen estos equipos industriales, porque hay que seguir la normativa de limpiarlos correctamente, sobre todo donde hay agua, para que no se reproduzcan las bacterias y después no pase lo que pasó. Esto no es tan común”, reconoció.

En relación a quiénes son las personas más afectadas por estas enfermedades, Lerman puntualizó: “Cuando ocurren estas enfermedades, afectan a las personas más susceptibles, por supuesto las personas que tienen alguna comorbilidad, las que tienen cáncer, las que tienen algunas enfermedades que les baje la inmunidad”.

“Los síntomas son bastante comunes, porque empiezan con dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular y fiebre. La mayoría de la gente no se complica, pero una parte contrae neumonía. Y una parte que tiene neumonía, pequeña, puede tener complicaciones más serias y graves. Al principio, podría parecer COVID, y después termina de otra manera”, diferenció.

En cuanto a los tratamientos disponibles, Lerman detalló: “El tratamiento es nada más que con antibióticos. La mayoría de las veces el tratamiento es efectivo y está al alcance de las instituciones de salud”.

Vacunación, una clave

Por otra parte, el especialista valoró que, por motivos estacionales, las enfermedades respiratorias comenzaron a mermar en la población. “Estamos saliendo de los picos de máxima afectación respiratoria, porque vamos saliendo de a poquito del frío. Eso es una buena noticia. Hemos tenido muchos casos de enfermedad respiratoria en general, no solamente COVID. En general, estamos tratando de recuperar el ritmo de vacunación de todas las vacunas, que se perdió un poco”.

“Tenemos que estar conscientes de que hay que vacunarse contra todo. Tenemos que recuperar el ritmo de vacunación para evitar que aparezca alguna otra enfermedad que nos dé un dolor de cabeza”, recordó.