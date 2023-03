Levy: “Sé que esa foto hace feliz a mucha gente”

La revolución que causó la foto de Lionel Messi sosteniendo la camiseta de Almirante Brown todavía hace ruido en La Matanza. El mentor de esa imagen, el presidente aurinegro, Maximiliano Levy, regresó al país y contó algunas intimidades de un encuentro inolvidable.

“Le pregunté si quería sacarse la foto, porque sé que, después, los chicos tienen problemas si se sacan con la remera de un club, porque les mandan mensajes hinchas de otros equipos. A veces es exponerlo, viste. Pero justo el Chiqui (Tapia) me dijo ‘dale, sacate la foto’ y ahí se dio. Leo es el súmmum, la normalidad hecha persona, es perfecto”, elogió el mandamás del Mirasol.

En ese sentido, el titular de La Fragata se mostró emocionado por la repercusión que generó esa imagen y también relató el curioso encuentro que mantuvo con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. “Sé que esa foto hace feliz a mucha gente. Había llevado las dos remeras que hicimos, pero la primera se la di a Infantino en Guatemala. Cuando se la entregué a Gianni, empezó a cantar la canción de “Muchachos…”, ja. Es un cerebro, sabe absolutamente todo”, destacó.

Lionel Messi, Claudio Tapia y Maximiliano Levy en un encuentro futbolero en París.

El empresario matancero viajó a Europa en su rol de Prosecretario Ejecutivo de la AFA y como hombre de confianza de Claudio Tapia. “Esto no es un logro personal, es una satisfacción. Que confíen en mí para poder estar en lugares que, por ahí, para la gente son inalcanzables. Es parte de mi trabajo. Sé que lo que me pasó a mí es el sueño de 45 millones de argentinos” dimensionó.

Por último, Levy desalentó cualquier tipo de suspicacia por su estrecha relación con el máximo dirigente del fútbol argentino. “El hincha del club tiene la mala costumbre de que, si te sacás una foto con Tapia, te tiene que regalar el campeonato. Y eso lo tenemos que ganar nosotros. Rompernos el traste para estar y pelearlo. Nadie nos va a regalar nada. Lo único que tenemos que hacer es que nos respeten y el trabajo que hago es para eso”, concluyó.

“(Montero) Es un desagradecido”

Lejos del glamour parisino y de la fiesta de los premios “The Best”, al Mirasol le brotó un problema impensado en su vida cotidiana. Gastón Montero, ex jugador del club en la temporada pasada, reclamó en sus redes sociales y en algunos medios de prensa una deuda de cuatro meses.

“Me deben septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El reclamo es simple, que me paguen lo que trabajé. Lo que queda es esperar que Almirante se digne a pagarme. Sólo una vez le mandé mensaje al presidente y no me respondió. Después, hablé con el tesorero, pero me dijo que no había efectivo. Y ya después me manejé con el gremio”, se quejó el defensor, en diálogo con el portal Solo Ascenso.

Mientras tanto, ni bien puso un pie en el país, el empresario matancero disparó munición gruesa contra el ex lateral de Deportivo Riestra, Vélez y Platense, entre otros equipos. En el aire de Radio Universidad, fue lapidario: “Es un desagradecido… El año pasado, cuando no tenía trabajo, me pidió que lo fichara, un minuto antes (del cierre del libro de pases). Trayéndole un gasto a Almirante, porque no lo necesitaba. Como fui amigo de él, lo hice. No solamente que juega para el orto, sino que es una mala persona”.

“A todos los chicos –siguió bramando Levy- se les pagó con un cheque, todos arreglaron menos él, que quería la plata al contado. Le va mal en la vida porque es un sorete, como persona y como amigo. Yo tendría que hacerme cargo de todos los sueldos de Montero en los últimos dos años por haberle traído un perjuicio al club».