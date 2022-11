Lily Galeano: “Los juicios por crímenes de lesa humanidad se demoran, pero no pararon nunca”

La miembro fundadora de H.I.J.O.S La Matanza brindó detalles del Congreso Nacional que llevará a cabo este organismo el fin de semana y también recordó a su padre, Héctor Armando Galeano, a 46 años de su secuestro. En comunicación con Radio Universidad, Lily Galeano, integrante fundadora de H.I.J.O.S La Matanza y referente del Barrio Nicole, en Virrey del Pino, brindó detalles del Congreso Nacional que llevará a cabo este organismo de derechos humanos el fin de semana y también recordó a su padre, Héctor Armando Galeano, a 46 años, de su secuestro por parte de la última dictadura cívico-militar.

“Este 17 de noviembre es el aniversario, se cumplen 46 años de la desaparición de mi papá desde Villa Constructora, en San Justo, en este día, que también es el Día de la Militancia y del Militante Peronista. Papá fue delegados de dos talleres de la empresa de FOETRA, y fue perseguido cuando hubo 50 delegados telefónicos, uno de los gremios con más compañeros desaparecidos”, recordó Galeano en conversación con el programa Antes que todo.

“Quiero contarles que los juicios no pararon nunca. Se demoran, pero no pararon ni siquiera en la peor época, que fue el macrismo. Nosotros declaramos en 2018, en medio del macrismo, y llevamos el juicio de la Brigada de San Justo junto con otros querellantes. A ese juicio lo pudimos hacer. Y fue muy difícil para nosotros, porque no es fácil, primero, asumir que querés declarar, y después pasar por todo. Armar todo lo que tiene que ver con la querella, buscar los abogados, construir esa historia, donde a veces los vemos como siluetas. Pero cada una de esas siluetas fueron hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes de La Matanza. Fueron hermanos, padres. Mi papá se vino a vivir con mi mamá a los 20 años en Villa Constructora, y vivieron toda la vida en Peribebuy y Pampa. Donde está señalizada la casa de ellos, allí vive mi hija hoy. Vivo a tres cuadras de ese lugar. Fueron personas, mujeres que estudiaron, trabajaron, caminaron todas estas calles. Mi papá también fue presidente de la cooperadora de la Escuela Nº 6 de Villa Constructora, una escuela a la que además fui yo, fueron mis hijos y hoy va mi nieta”, destacó.

Congreso Nacional de H.I.J.O.S La Matanza

El 19, 20 y 21 de noviembre H.I.J.O.S tiene previsto llevar a cabo su Congreso Nacional en el Polideportivo San José, en San Justo. “Este fin de semana se realiza un congreso nacional, en La Matanza. El Padre Tano nos prestó el Polideportivo San José. Va a funcionar durante tres días, el 19, 20 y 21 de noviembre, en este encuentro de la Red Nacional de Hijos. Vienen Hijos de todas las provincias, contará con compañeros militantes de todo el país, se debatirán proyectos y políticas de derechos humanos, en este contexto donde continúan los juicios”, adelantó Galeano.

Asimismo, Galeano anticipó que llevarán a cabo una marcha hacia la Brigada de San Justo, para renovar el pedido para que sea un Espacio de Memoria. “El domingo marchamos hacia la Brigada de San Justo. A las 15 nos juntamos en Indart y Almafuerte, para ir marchando acompañados por las hijas e hijos del país y por organizaciones del territorio, como la APDH, diferentes movimientos sociales que nos van acompañar hasta la puerta de la brigada, donde vamos a leer un documento y donde pedimos, porque ya fue señalizado por ley, el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata designó que sea un espacio de memoria, y hoy sigue funcionando la Brigada como lugar de encierro, de cárcel”, enfatizó.