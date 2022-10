Línea Belgrano Sur: cómo avanzan las obras de los nuevos pasos bajo nivel en el Distrito

“Venimos bien con las obras en general. Los pasos a nivel, tanto los de Gregorio de Laferrere como los de González Catán, vienen avanzando dentro de los tiempos programados”, comenzó Novoa.

“El paso bajo nivel que viene más atrasado es el de la calle Ezeiza, en Gregorio de Laferrere. El 13 de noviembre está programado hacer el montaje de lo que debería ser el puente, por donde pasa el tren por arriba. Se hacen unos pilotes de contención, ese día se termina de levantar la vía existente, y se ponen unas losas pretensadas. Entonces, se vuelve a poner la vía arriba de esa losa pretensada. Sería el último de los cuatro pasos bajo nivel que falta completar en ese proceso, porque en los pasos bajo nivel de Carlos Casares, Carcara؜ñá (también en Gregorio de Laferrere) así como el de la calle Equiza, en González Catán, ya se cumplimentó con ese proceso”.

Según detalló Trenes Argentinos, a mediados de septiembre la obra del paso bajo nivel ubicado en la calle Equiza tenía un estado de avance del “29 por ciento”. En cambio, el PBN de la calle Casares registró a principios de septiembre, un avance del “82 por ciento” en los trabajos.

Consultado por este medio acerca del plazo estimativo para la finalización de las obras, Novoa anticipó: “Están programadas (para ser finalizadas) entre marzo y abril del año que viene. Esto también está atado a algunas obras que tiene que llevar adelante la empresa junto con el Municipio. En la obra de la calle Ezeiza hay una casa, donde el Municipio se comprometió a dar una solución habitacional a esa familia y poder desocupar ese lugar”.

“Lo mismo ocurre en Comodoro Py y Beethoven, en Gregorio de Laferrere, donde hay un predio en el que se insta a la construcción de la vereda para Comodoro Py. Ahí está trabado. No sé en qué proceso está, lo está llevando adelante la Municipalidad de La Matanza, pero no se ven avances en ese sector. Eso por ahí atrasa un poquito lo que es la conectividad. Ahora, en cuanto al paso a nivel, la construcción viene avanzando en tiempo”, aclaró.

Mejoras

El gerente de la Línea Belgrano Sur también recordó algunas de las mejoras que estas obras traerán a los pasajeros del ferrocarril, a los automovilistas y también a los vecinos. “Se va a ahorrar y ganar mucho tiempo en esos sectores donde normalmente siempre, por el tráfico del tren y la barrera baja, los automovilistas lo pierden. Aparte, a nosotros estas obras nos darán tranquilidad y seguridad, ya que algunos que están demasiado apurados a veces cometen la imprudencia de cruzar con las barreras bajas, y terminamos lamentando algún accidente. Cuando la vía pasa por arriba y los autos por abajo, o al revés, no hay posibilidad de accidentes”.

“También, si la gente respetara las normas de tránsito, no pasaría, pero bueno, sabemos que no todos respetan las normas. Por suerte no es habitual, y cada tanto tenemos algún imprudente con algún tipo de accidente. Con estas obras, se gana en tiempo y también en seguridad”, destacó.