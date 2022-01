Llaman a mantener la prevención contra el dengue en el Distrito

Más allá de que durante 2021 no se registró ningún caso en la Comuna, desde la Dirección de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza recordaron a los vecinos que continúa siendo clave la eliminación de los todos los reservorios de agua en las casas, para evitar la reproducción del mosquito aedes aegypti. El 4 de noviembre pasado, el Gobierno nacional lanzó formalmente desde la provincia de Misiones la Campaña Nacional de Prevención del Dengue, encabezada por la ministra de Salud Carla Vizzotti, en un distrito con circulación viral de esta enfermedad.

En este contexto, consultado por El1 Digital, el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, el médico infectólogo Rubén Carlevaro, analizó la situación de esta enfermedad en la Comuna. En este sentido, si bien el funcionario detalló que durante 2021 no se registró ningún caso de dengue en el Partido, y hasta el momento tampoco hay circulación viral comunitaria, sí enfatizó que continúa siendo fundamental que los vecinos lleven a cabo una “descacharrización” y eliminación de los reservorios de agua en sus domicilios, ya que es la principal medida de prevención de una enfermedad cuya temporada de expansión en la Comuna se produce desde fines de febrero hasta principios de abril, aproximadamente. “Nunca paramos formalmente con las acciones vinculadas el dengue, a pesar de que nos superó la situación del COVID. Debido a esto, y a que la gente no viajó, el año pasado no tuvimos ningún caso de dengue, zika ni de chicunguña en el Distrito. Es muy importante tener en cuenta que no tenemos una circulación viral permanente. Tenemos lo que se llama el vector, que es el mosquito aedes agypti, el cual ya es un habitante habitual de nuestro Distrito y la Provincia. Él es el que transporta y termina transmitiendo virus. Lo que pasa es que el virus no está, por el momento, en la zona. Sí es más común que se vea más en el norte de nuestro país y en los países vecinos”, explicó Carlevaro.

En esta línea, el funcionario desarrolló: “Entonces, las campañas apuntan fundamentalmente a la prevención, que es la única medida real que tenemos hoy para evitar el dengue. La prevención parte de, como medida o premisa fundamental, eliminar todos los reservorios, que son todas las fuentes donde esté el agua quieta, limpia, contenida por demasiado tiempo, que es donde ponen sus huevos los mosquitos, y a partir de eso se reproducen. Estos pueden ser los platos que quedan debajo de una maceta, un balde que dejen al aire libre, que se llene de agua y que permanezca varios días. Eso es suficiente para que deposite sus huevos y a partir de eso se cumpla el ciclo de reproducción del mosquito”.

“La campaña apunta fundamentalmente a que la gente tome conciencia en el control y en la prevención de eliminar todas las fuentes que puedan contener esto”, insistió Carlevaro.

En este contexto, la administración distrital lleva a cabo otras acciones que, aclaran, no sirven como medidas preventivas. “Aparte de eso, el Municipio trata de trabajar permanentemente en todo lo que es desmalezamiento, limpiar todos los lugares donde se acumule mucho pasto, y pueda haber fuentes de agua ocultas. Las distintas delegaciones tienen los elementos como para salir y, en esos casos, fumigar en esas áreas puntualmente, siempre dejando en claro que la fumigación no sirve como medida preventiva, ya que lo único que hace es eliminar al mosquito adulto. Entonces, la única manera, es eliminar o tratar de controlar todas las fuentes donde se reproducen los mosquitos” enfatizó el infectólogo.

Por el momento, la situación en la Comuna está controlada, pero la mayor época de expansión de este virus aun no comenzó. “En este momento no tenemos casos en estudio. No es la época puntual porque, en general, (el dengue) se empieza a dar a fines de febrero hasta abril. En años anteriores, hemos tenido brotes en diciembre. Pero lo más común es que se dé desde fines de febrero, marzo, abril. En general, hasta después de Semana Santa son los momentos donde se puede generar el pico”, recordó Carlevaro.

De febrero a abril, el trimestre clave

“Cuando la gente regresa de vacaciones, si alguien viene portando la enfermedad, y le pica un mosquito acá, este mosquito empieza a transportar el virus, y así es como se va diseminando. Lo que no tenemos es la circulación autóctona en el Distrito. La sintomatología es equiparable, en gran medida, a lo que puede ser el coronavirus, entonces puede verse tapado y cubierto. Se hacen estudios, y hasta ahora, no ha dado ningún resultado positivo”, repasó.

Más allá de la situación actual, Carlevaro llamó a no relajarse y a mantener las medidas de prevención. “No hay que decir que está todo resuelto. Sabemos que esta enfermedad existe, que ha crecido muchísimo en los países vecinos, en el Norte de nuestro país, por eso la ministra hizo el lanzamiento en Misiones, que es el foco más importante que tenemos. La idea es no dormirnos en los laureles, hay que estar alerta, que la gente sepa que existe y que cada uno de nosotros debemos extremar los cuidados”, concluyó.