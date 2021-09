Lomas del Mirador: perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda

Como consecuencia del siniestro, se inició una campaña solidaria para conseguir ropa, calzado, frazadas y calchones.

El martes, una familia perdió todas sus pertenencias por el incendio de su casa, ubicada en Perú al 320, localidad de Lomas del Mirador. Tras los llamados de testigos, dos dotaciones de bomberos del Cuartel Central acudieron para controlar las llamas, pero no se llegó a rescatar los bienes, por lo que piden donaciones de ropa de abrigo, calzado, colchones, frazadas y todo lo que sea necesario para la reconstrucción de la vivienda.

El grupo familiar está compuesto por dos adultos y tres menores de entre cuatro y 17 años. “Recibimos llamados e intervinieron dos dotaciones de bomberos, pero, por el momento, no sabemos qué fue lo que inició el fuego”, mencionaron desde el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios local, en comunicación con El1 Digital.

“El incendio fue importante, pero se pudo controlar. Afortunadamente, no se expandió a otros domicilios. Cuando nosotros llegamos, el fuego era generalizado en el contrafrente de la casa”, contaron. Además, desde el cuartel sostuvieron que la familia perdió todas sus pertenencias y objetos de valor.

“Desde un principio, dispusimos dos dotaciones y, luego, una tercera del destacamento de Tapiales, a modo de refuerzo, que no llegó ya que se había controlado rápidamente las llamas y, por lo tanto, no se perdió tiempo”, remarcaron.

Javier Ramos, inquilino de la casa, relató: “Hace un tiempo nos cortaron el gas por una fuga, desde la empresa Naturgy lo constataron. A raíz de esto, con los dueños del inmueble, contratamos un gasista matriculado, trajeron los materiales nuevos e hicieron una nueva instalación de gas, y después vino el personal para saber si estaba todo bien, pero había quedado una pérdida que se fue acumulando”.

“El martes fue el cumpleaños de uno de mis hijos y, en ese contexto, mi esposa estaba en la cocina haciendo una torta y en el jardín de invierno habían encendido una estufa para calefaccionar; en ese momento, hubo una ráfaga que tomó el piso y la pared que envolvió todo y comenzó a salir gas, se incendió y en pocos minutos no quedó nada”, detalló.

Además, relató: “Dentro de la casa estaban mi esposa, mis tres hijos y las mascotas. Fue de tal magnitud, que no llegaron a sacar nada. La gatita siamesa se escondió debajo de la cama y no la pudieron sacar… esa pérdida fue muy dolorosa. Ellos salieron con uno de los perros y los vecinos vinieron para rescatar al otro can, que estaba en el patio”.

Ramos mencionó que, al momento del siniestro, no se encontraba en el domicilio y que, ahora, piden ayuda a la comunidad para iniciar de cero. Además, el vecino comentó que, momentáneamente, están viviendo con los padres de su esposa, en Isidro Casanova.

“Necesitamos de todo, desde ropa y calzado hasta materiales para reconstruir la casa. Perdimos nuestros documentos, ahorros de toda la vida, tenemos mucha impotencia… Los peritos fueron al domicilio y constataron que el incendio se produjo por la pérdida de gas”, indicó. “Afortunadamente, mi esposa y mis hijos están bien físicamente, pero psicológicamente se encuentran desmoronados por todo lo que se perdió. Los vecinos fueron muy solidarios y nos están ayudando”, mencionó.

Las personas que quieran colaborar con la familia pueden comunicarse telefónicamente al 15-2457-9585.