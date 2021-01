Lomas del Mirador: piden medicamentos para una nena con epilepsia

Jazmín Tarzia tiene 7 años y está internada en el Hospital del Niño, de San Justo. Su familia pide ayuda a la comunidad para conseguir los medicamentos que la pequeña necesita para mejorar su calidad de vida.

La familia de Jazmín Tarzia, una nena de 7 años que padece epilepsia, solicita ayuda a la comunidad para conseguir una batería de medicamentos que le permitan mejorar su calidad de vida. La niña, oriunda de Lomas del Mirador, nació prematura y fue diagnosticada con la enfermedad. Actualmente, se encuentra internada en el Hospital del Niño, de San Justo.

En comunicación con El1 Digital, Cintia Tarzia, madre de la pequeña, explicó: “No tengo obra social, centonces no me pueden entregar los medicamentos que mi hija necesita para no tener convulsiones. También, requiere pañales. A pesar que se hicieron muchos chequeos, no se sabe qué tipo de epilepsia tiene, por lo que se debe realizar un estudio genético denominado Array CGH, pero en Argentina no es gratuito. Por otro lado, le diagnosticaron un retraso mental del 79,9 por ciento y problemas motrices”.

“Jazmín se encuentra internada y el último estudio arrojó que hay una disminución de las plaquetas, pero los médicos no saben la razón. Ella debe tomar diferentes medicamentos: Levetiracetam, Levomepromazina (de 25 miligramos), Clobazam (10 miligramos), Aripiprazol (de 5 Miligramos), Logical, Melatol Plus y Tiroxina, conocida como T4”, detalló.

Las personas que puedan colaborar con la familia de la niña pueden comunicarse telefónicamente al: 15-4973-1295.