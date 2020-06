Los casos importados caen por debajo del dos por ciento y sigue en aumento la transmisión comunitaria

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en la mañana de este lunes, los infectados ascendían a 59.933, de los cuales tan solo el 1,8 por ciento tenían antecedente de un viaje al exterior. A nivel país, la circulación comunitaria explica el 42,7 por ciento de los casos, mientras que, en la provincia de Buenos Aires, ese indicador trepa al 51,4 por ciento.

El Reporte Diario N.º 211 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus informó que, en la mañana de este lunes, en Argentina hay 59.933 casos confirmados de coronavirus en el país, 2.189 de los cuales fueron informados en las últimas 24 horas, lo que implicó una suba diaria del 3,8 por ciento.

El 94,9 por ciento de los nuevos contagios corresponden a las dos jurisdicciones más afectadas por la pandemia, ya que un 56 por ciento vive en la provincia de Buenos Aires, mientras que un 38,9 por ciento lo hace en la Ciudad de Buenos Aires. También, sumaron nuevos infectados Chaco, con un 2,1 por ciento de los positivos; Neuquén, con un 0,5 por ciento; Río Negro, con un 0,3 por ciento; y Chubut y Córdoba, con un 0,1 por ciento cada una.

Así las cifras indican que el 98,2 por ciento de los nuevos diagnósticos tuvo lugar en las áreas de transmisión comunitaria del virus, que son el Área Metropolitana de Buenos Aires; las localidades de Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y Resistencia, en el departamento de San Fernando, en la Provincia de Chaco; la ciudad capital de la provincia de Córdoba y la capital de la provincia de Neuquén, junto a las localidades de Plottier y Centenario, en esa provincia; y las ciudades de Bariloche, Cipolletti y General Roca, en la provincia de Río Negro; y Trelew, en la provincia de Chubut.

También sumaron nuevos casos, con algunos brotes regionales luego del levantamiento del Aislamiento Social y el inicio del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Entre Ríos (24), Mendoza (6), Santa Fe (6), y Santiago del Estero (1); en tanto que hubo trece provincias argentinas que no registraron nuevos casos en la jornada del jueves. Son 23 las que han reportado casos desde el inicio de la pandemia, y la única que no lo hizo fue Catamarca. En los últimos 14 días, no han confirmado casos Misiones, San Luis, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación contabilizó 13 infectados en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, conocidos por información de prensa, ya que el país no puede relevar la información sanitaria en el territorio provincial, debido a la ocupación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El 1,8 por ciento de los contagiados tiene algún antecedente de viaje, mientras que el 36 por ciento adquirió el virus por vínculo estrecho con algún paciente de COVID-19. Por su parte, el 42,7 por ciento contrajo la enfermedad por transmisión comunitaria y el 7,9 por ciento es trabajador de la salud, en tanto que el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el 18 de junio, la transmisión por vía comunitaria supera a los contactos estrechos, por lo que se desconoce el nexo epidemiológico de la mayoría de los infectados.

Así, la tasa de incidencia del COVID-19 en Argentina se ubica en 132,1 casos cada 100 mil habitantes y afecta en un 50,6 por ciento a los hombres y en un 49,4 por ciento a las mujeres, en tanto que la edad promedio es de 36 años. El 35 por ciento de las personas afectadas posee solo cobertura de salud pública, mientras que el resto posee una obra social o está afiliado a una entidad de medicina prepaga.

Este viernes, 539 pacientes continúan internados en unidades de cuidados intensivos por complicaciones de la enfermedad por coronavirus, y representan el 1,4 por ciento de los 37.550 casos activos en todo el país. El 92,5 por ciento de los pacientes graves está en el AMBA, mientras que, a nivel nacional, están ocupadas el 49,8 por ciento de las camas de terapia intensiva, una cifra que, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), escala al 55,1 por ciento. Por otro lado, en las últimas 24 horas hubo 1.004 altas registradas, por lo que ya son 21.138 las personas que lograron superar al coronavirus, un 35,3 por ciento de las que enfermaron.

Las víctimas mortales ascienden a 1.245, con 29 muertes producidas en las últimas 24 horas y 13 conocidas desde el último reporte, entregado el domingo por la noche. Esto delimita una tasa de letalidad del COVID-19 en Argentina del 2,4 por ciento y un índice de mortalidad de 27,2 decesos por complicaciones derivadas de la infección por coronavirus cada millón de habitantes. La edad promedio de las víctimas mortales es de 74 años. La más joven es una niña de 1 año, mientras que, la más anciana, es una mujer de 105 años.

Desde el inicio de la pandemia, se realizaron 344.409 pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR), con 7.458 test analizados durante el último día, en la red de 338 laboratorios que integran la Red Nacional de Vigilancia en Salud. Ya son 7.589 las pruebas por cada millón de habitantes, con un total de 227.046 casos sospechosos descartados, un 99,6 por ciento por examen de laboratorio y el resto por criterios epidemiológicos.

El índice de positividad promedio de todo el país, en la jornada del domingo, fue de 33,9 por ciento, con las cifras más elevadas en la Ciudad de Buenos Aires, que registró un 42 por ciento de positivos, y en el Gran Buenos Aires, con un 39 por ciento, mientras que, para el resto del país, el número cayó hasta el 14,6 por ciento. El índice de positividad acumulado a nivel país, desde el inicio de la pandemia, es de 20,9 por ciento.

La situación en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires registraba, en la mañana de este lunes, 1.223 nuevos casos de coronavirus, una suba diaria del 4,4 por ciento, para alcanzar un total de 28.983 pacientes de COVID-19, con una tasa de incidencia de 165,2 casos cada 100.000 habitantes.

El 87,1 por ciento de los infectados tiene menos de sesenta años, con una mayor incidencia de la enfermedad en la franja etaria de los 30 a los 39 años. El 51 por ciento de quienes enfermaron son hombres, y el 48,7 por ciento, mujeres, mientras que el 28,8 por ciento tiene solamente cobertura de salud estatal, a la vez que el 8,2 por ciento es reconocido como personal de salud.

Tan solo el 1 por ciento de los bonaerenses se contagió en algún de viaje, mientras que el 17,1 adquirió el virus por vínculo estrecho con algún contagiado. Por su parte, el 51,4 por ciento contrajo la enfermedad por transmisión comunitaria, en tanto que el 22,4 por ciento restante se encuentra en investigación epidemiológica.

Son 9.567 los bonaerenses que ya lograron superar al coronavirus, el 33 por ciento de los que enfermaron, con 522 altas registradas el domingo, en tanto que 18.866 continúan casos activos en la Provincia, donde ya se realizaron testeos de reacción en cadena de polimerasa (PCR) a 140.756 personas, con una tasa de comprobación de 8.024 pruebas por cada un millón de habitantes.

En territorio bonaerense, 550 personas perdieron la vida por complicaciones derivadas del COVID-19, con once fallecimientos informados esta mañana, lo que demarca una tasa de letalidad del 1,9 por ciento y un índice de mortalidad de 31,4 fallecidos cada un millón de habitantes. El 79,7 por ciento de las víctimas mortales tenía más de sesenta años, mientras que las comorbilidades más repetidas a nivel estadístico fueron la hipertensión arterial, la diabetes y la insuficiencia cardíaca.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, reportó este viernes 851 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, una suba diaria de 3,5 por ciento, que arroja un total de 25.487 pacientes positivos de coronavirus en territorio porteño, donde hay 828,7 casos cada 100.000 habitantes y el 85 por ciento es menor de sesenta años. La franja etaria más contagiada por el COVID-19 es de los 30 a los 39 años, con 5.220 positivos.

En CABA los fallecidos por complicaciones derivadas de la enfermedad suman 497, doce de los cuales perdieron la vida en las últimas 24 horas. El índice de letalidad en suelo porteño es del dos por ciento, en tanto que la tasa de mortalidad alcanza los 161,6 fallecidos por cada millón de habitantes. La edad promedio de las víctimas mortales es de 75,4 años y el 81 por ciento tenía más de sesenta años.

Por otra parte, 9.073 de los positivos porteños, el 36 por ciento, viven en barrios vulnerables, con 230 nuevos casos confirmados en la jornada del domingo. El más afectado en el barrio Padre Mugica (Villa 31), con 1.789 casos, seguido por los barrios Ricciardelli (Villa 1-11-14), con 1.743; Zavaleta (Villa 21-24), con 1.551; Villa 20, con 935; General Belgrano (Villa 15-Ciudad Oculta), con 608; y Ramón Carrillo (Villa Soldati), con 204. Los fallecidos en los barrios pobres de CABA son 83, con una muerte producida en las últimas 24 horas.

Además, el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr), que se amplió a otros barrios de la Ciudad, encontró casos positivos en Balvanera (162), Barracas (153), Flores (122), Almagro (135), Constitución (97), La Boca (49), Palermo (32), Villa Soldati (28) y La Paternal (20). Además, se testearon con pruebas rápidas a 49.953 profesionales de la salud, 1.395 en la última jornada, con 1.114 confirmados en centros de salud porteños, 34 en las últimas 24 horas, y 305 en geriátricos, con cuatro durante el domingo. De esos totales, se ratificaron con diagnósticos por PCR a 249 trabajadores de centros de salud, 23 durante el último día, y 20 en geriátricos, uno en las últimas 24 horas.

Además, 9.483 personas, el 37,2 por ciento de los que enfermaron en la Ciudad, ya lograron superar al coronavirus, con 302 altas en las últimas 24 horas, mientras que 227 personas continúan internadas en unidades de terapia intensiva del sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires, y representan el 1,5 por ciento de los 15.507 casos activos en CABA, donde se realizaron 71.1616 testeos, 1.761 de los cuales fueron procesados ellos el domingo, con un índice de positividad del 44 por ciento y una positividad acumulada del 34,4 por ciento. En la Ciudad, la tasa de comprobación de 25.738 pruebas cada un millón de habitantes.