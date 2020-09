Los gastronómicos siguen sin fecha de reapertura: «El Municipio está muy cerrado», cuestionan

Así lo aseguró a este medio el secretario general de UTHGRA Zona Oeste, Domingo Bruno, luego de participar de una conferencia virtual, este martes, con autoridades municipales para la reapertura de bares y restaurantes en el Distrito. “Propusimos hacer una prueba un fin de semana, pero no los convenció”, indicó.

A más de seis meses de aislamiento social por el coronavirus, las flexibilizaciones industriales y comerciales no llegaron a todos los sectores. Por eso, desde el gastronómico, uno de los que no pudo retomar la actividad, llevaron adelante tres manifestaciones al Palacio municipal, en las últimas tres semanas, en busca de una respuesta que signifique la vuelta al trabajo en estos días.

Sin embargo, no parece haber suerte. En paralelo con la manifestación que se llevó adelante frente al municipio por comerciantes gastronómicos, en la mañana del martes pasado, autoridades municipales mantuvieron un encuentro virtual con empresarios y sindicatos del sector gastronómico.

En diálogo con El1 Digital, el secretario general de UTHGRA Zona Oeste, Domingo Bruno, expresó que la sensación luego del encuentro fue amarga: “El Municipio está muy cerrado en el tema del cuidado y en seguir los deberes del Gobernador de una forma muy acérrima, lo que no pasa en otros distritos, y no quieren saber nada con aperturas”.

Además, señaló que, desde su gremio, propusieron “hacer una prueba, un fin de semana, en algunos lugares determinados, como las avenidas que son limítrofes entre La Matanza y Morón, donde hay bares abiertos en una vereda y en la otra no, para abrir los bares con los protocolos presentados”.

Sin embargo, la propuesta no prosperaría: “Parece que las autoridades no hubieran leído los protocolos, porque nos pidieron que los elevemos y los elevamos en abril”. “La idea no los convenció, a pesar de que, en los lugares en que se abrieron los bares, no hubo una proliferación de casos”, añadió.

De esta forma, Bruno indicó que, al final del encuentro, las autoridades locales “pidieron a los empresarios que presenten un croquis, donde figure cómo sería la disposición de las mesas al aire libre, con el distanciamiento”. “Eso dependería de cada lugar y es una propuesta que no sirve, por lo que los comerciantes y los empresarios se fueron muy enojados”, agregó.

Así, luego de más de seis meses sin poder funcionar y tres manifestaciones, el sector gastronómico no tiene, una certeza de cuándo podrá volver a la actividad, a pesar de que en partidos limítrofes, como Morón e Ituzaingó, ya se dio el visto bueno. “Que el único municipio que no trabaje sea La Matanza es una estupidez”, cuestionó Bruno.

Por último, también destacó que “hay que cuidar que los comercios no sigan cerrando”, por lo que criticó “que se sigan cobrando los impuestos a los locales cuando no están trabajando”. “Es una cretinada que el Municipio continúe cobrando impuestos cuando sabe que los lugares no funcionan”, concluyó.