Los movimientos sociales le llevaron al Presidente su preocupación por la demanda alimentaria y la poca articulación con intendentes

Alberto Fernández recibió a dirigentes de nueve organizaciones que representan a los sectores más vulnerables, con quienes analizó el desarrollo de la cuarentena en los barrios y se comprometió a reforzar la asistencia en comedores. Además, le pidieron interceder para aceitar la relación con los alcaldes.

Con la preocupación por cómo se transita la cuarentena en los barrios populares, el aumento de la demanda alimentaria y la difícil articulación territorial con los intendentes, los movimientos sociales se reunieron con el Presidente, Alberto Fernández, quien se comprometió a “profundizar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables y llevar soluciones para la entrega de alimentos en todo el país”, destacaron desde el Gobierno nacional tras el encuentro de este jueves en Olivos.

En diálogo con El1 Digital, el diputado nacional por el Frente de Todos y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, explicó que los referentes sociales le plantearon a Fernández “la situación de los barrios populares, donde el hacinamiento hace que la cuarentena no se pueda cumplir”. “También, le expresamos nuestra preocupación por los despidos y suspensiones que se están produciendo y le planteamos que, de alguna manera, las organizaciones, junto con las autoridades políticas y sanitarias, tenemos que ponernos de acuerdo para trabajar juntos ante la pandemia”, agregó el matancero.

“Tenemos la oportunidad de hacer un sistema más justo y ustedes son actores centrales porque tienen respeto en sus comunidades”, los reconoció Fernández durante la reunión, según relataron desde Presidencia. Incluso, Alderete contó que “hubo un momento en que se emocionó y reivindicó a todas las mujeres y hombres que trabajan en los comedores y en las copas de leche; que están al frente de la batalla, muchas veces, con elementos de seguridad caseros que se fabrican ellos mismos, como alcohol en gel, barbijos y máscaras faciales”. “Tiene esa realidad y ese mapa bien presente”, valoró el referente de la CCC.

La tensión latente entre los movimientos sociales, con una fuerte penetración territorial, y los intendentes de cada distrito también fue debatida durante el encuentro con Fernández. La principal inquietud de las organizaciones pasa por la explosión de la demanda alimentaria que se agudizó con el inicio de la cuarentena y produjo que “de ocho millones de personas que recibían alimentos (en comedores y merenderos de todo el país), se pasara a doce millones”, graficó Alderete.

A esta situación se sumó la ralentización de la provisión de comida por parte de Desarrollo Social, luego de la polémica por los sobreprecios en las licitaciones, que terminó con una purga en la cartera que conduce Daniel Arroyo y una modificación en los procesos de compra, que complicó la llegada de alimentos a los movimientos. “Esta semana, el compromiso es regularizar esa situación”, relató Alderete sobre el diálogo con el Presidente.

“Él no puede entender que algunos intendentes no quieran trabajar con las organizaciones sociales, porque tiene una alta consideración de nosotros. Hay que seguir luchando para que los intendentes tengan otra mirada, otra visión del momento político, de lo que estamos padeciendo y podamos articular juntos, porque no hay otro camino. El Presidente cree que, pronto, esto se va a solucionar”, aseguró el legislador.

Vale recordar que, en las últimas horas, luego de que las organizaciones sociales plantearan su malestar por la falta de convocatoria, Alderete recibió el llamado del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien, según relató el dirigente de la CCC, se comprometió a recibirlos la próxima semana.

Además, las organizaciones le propusieron al Presidente la creación de un fondo para los trabajadores de la economía popular, según confirmó el dirigente de la agrupación Somos Barrios de Pie y actual subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.

“Le expresamos la dificultad del aislamiento comunitario y, sobre todo, que resulta necesario la creación de un fondo para la economía popular, que sirva para fortalecer el desarrollo de la actividad productiva en los barrios, tanto en construcción, como en distintas tareas, como ya se hizo con el subsidio al salario o los créditos para las PyMEs”, explicó el dirigente social.

La idea que promueve Menéndez desde la cartera que conduce es que se puedan activar pequeñas obras en los barrios para, por un lado, mejorar la infraestructura social y, al mismo tiempo, suplir de algún modo los ingresos que los trabajadores informales no están generando por el aislamiento. Esa alternativa fue la que, por ejemplo, él mismo debatió esta semana con las autoridades de Deportivo Laferrere, en La Matanza. El club, que viene desarrollando ollas populares para asistir a los vecinos del barrio, podría ponerse a disposición del Estado como un lugar de aislamiento, pero necesita mejorar su infraestructura.

En ese sentido, Alderete razonó que “no hace falta que los compañeros se amontonen en un lugar de trabajo”. “Se pueden pensar pequeñas obras públicas, por ejemplo, para llevar agua potable a los barrios que, todavía, no tienen y trabajar tranquilos respetando el distanciamiento y sin riesgo a contagiarse”, propuso.

Las organizaciones catalogaron al encuentro presidencial como “muy bueno”, dado que Fernández se comprometió a “mantener una comunicación permanente a través de los ministros y volver a generar una reunión en el corto plazo”, contó Alderete. Además, agregó que, si bien no se los confirmó, “la impresión que dejó es que la cuarentena seguiría porque está dispuesto a que demos la batalla juntos, en la lucha de salvar vidas”. “Alberto nos manifestó que las organizaciones sociales son sus ojos en el barrio y que, por eso, era muy importante escuchar nuestra visión de cómo se está viviendo la cuarentena en las barriadas populares”, sumó Menéndez.

Además de la CCC y Somos Barrios de Pie, de la reunión en Olivos participaron dirigentes de la UTEP, la CTEP, el Movimiento Evita, el MTE, el Movimiento Popular La Dignidad, Barrios de Pie-Libres del Sur y el Frente Popular Darío Santillán.