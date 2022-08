“Los programas sociales no son culpables del déficit”, aseguran

En este marco, la economista, Clara Razu, en dialogó con El1 Digital, aclaró algunas dudas sobre estos puntos: “El bono de los jubilados es algo que se venía hablando, que también será para perceptores de AUH y que completen esa actualización. También habló de concretar una reunión con empresarios, sectores sindicales de empresas privadas y el Estado para coordinar la actualización de los salarios familiares”.

Asimismo, recordó que las asignaciones familiares para trabajadores registrados, las abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y que solo se les brinda el beneficio de manera escalonada acorde a los ingresos, después de cierto monto, no se abonan. Sin embargo, sindicatos y trabajadores piden que se extienda, dado que es un derecho. “El salario familiar es, para los trabajadores registrados, lo que la asignación es para los trabajadores no registrados”, sumó.

En relación a las modificaciones de los planes sociales, Razu indicó que “es una política de reordenamiento que siempre existió”. “Es algo que se hace en muchas universidades: se cruza la base de datos y se refiere a una reorganización”, explicó. Además, señaló que la función de las asignaciones es “cuidar a las personas que por diferentes motivos no consiguen insertarse en el mercado laboral”.

Asimismo, por la parte de enlazar los planes sociales con empleo, la economista remarcó que “eso ya existe, como ocurre con muchos empresarios que están en un programa social y le pagan el complemento, el beneficiario sigue percibiendo el programa social y después del año se decide que van a hacer”. En adición, informó que, al fortalecer las cooperativas, implica más herramientas e incremento de los ingresos a los trabajadores que se encuentran bajo la órbita del Potenciar Trabajo.

Por otra parte, reclamó sobre los prejuicios que existen en relación a los planes sociales. “Desmitificar el programa social, que no solo tiene que estar ligado a la generación de empleo que es necesaria, sino que tiene que cubrir las necesidades básicas de sectores que no consiguen insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, no hay que eliminar herramientas, porque al poner dinero en los sectores que menos tienen y se les garantiza el consumo, también genera un aumento de la recaudación impositiva y, de esa manera, no existe el déficit fiscal”, planteó.

“Los programas sociales no son culpables del déficit, se utilizan en todos los países del mundo, no está mal, es necesario y hay que poner en agenda esta discusión del ingreso complementario para modificar el salario básico universal, para trabajadores y no trabajadores que perciben ingresos por debajo de la línea de indigencia”, concluyó.