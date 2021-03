Los refuerzos, con balance positivo en el debut

Más allá del triunfo, las seis incorporaciones que tuvieron acción frente a Ituzaingo, como titulares, dejaron una buena imagen en el mundo Lafe.

Siete de los once futbolistas que el entrenador de Deportivo Laferrere, Mario Finarolli, mandó a la cancha desde el arranque, en el debut ante Ituzaingó (1-0), fueron refuerzos que se sumaron durante la pretemporada. Y, con mayor o menor incidencia en el juego, todos aprobaron ese primer examen.

En defensa, la dupla central conformada por Gerónimo Cabral (ex River Plate de Junín) y Ezequiel Vicente (ex Argentino de Quilmes) cumplió. Cabral estuvo bien en la marca y en el juego aéreo defensivo, mientras que Vicente fue de menor a mayor. De arranque, el zaguero estuvo errático en los pases cortos y largos, pero, con el correr de los minutos, fue perfeccionando esa faceta, sumado a que, también, estuvo firme en la marca y en los anticipos.

En tanto, al lateral por derecha, Hernán Ortiz, con pasado reciente en Almirante Brown, se lo vio sólido en defensa y mostró indicios de que va bien al ataque.

En la mitad de la cancha, si bien no sobresalió, Omar Pirez (ex Almirante Brown) hizo un partido correcto, al igual que Néstor García (de reciente paso por Deportivo Merlo). Sin dudas, la figura, junto a Gustavo Fernández (autor del único gol), fue Marcos Roseti (ex Berazategui), quien, por izquierda, le puso velocidad e intensidad a los ataques, conformando una buena sociedad junto al Tortuga y Agustín Faillace, la dupla en el ataque. Incluso, Roseti no convirtió solo porque el travesaño se lo negó.