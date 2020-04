Los talleres protegidos, atravesados por la falta de pagos, el aislamiento y la escasez de demanda

Reclaman pagos por parte de la Provincia. La deuda, explicaron desde el taller San Francisco de Asís, no hace otra cosa más que engrosarse desde febrero.

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se puede observar a distintos asistentes de talleres protegidos exigiéndole a la Provincia el pago de un monto que no se abona desde febrero. “Con eso, pagamos sueldos, servicios y, al menos en nuestro espacio, brindamos el desayuno, la merienda y la cena”, explicó Silvina Martínez, directora del taller protegido San Francisco de Asís, ubicado en Isidro Casanova. Si bien no están asistiendo debido al aislamiento, buscan cobrar para poder hacerle frente a los gastos de la entidad.

“La situación es compleja, porque nosotros recibimos una ayuda económica, que es mínima, de 80.000 pesos, aproximadamente, por parte del Estado provincial”, sostuvo Martínez en diálogo con El1 Digital. Al espacio, detalló, concurren sesenta personas con discapacidad intelectual. A esa cantidad, se suman otros diez integrantes de la entidad que forman parte del personal. En la actualidad, hacer frente a los salarios y a los gastos es una tarea que, de no contar con el aporte de una empresa privada, sería imposible.

“Hoy no se puede cubrir y siempre se está tapando el faltante mediante el aporte de una empresa que es de la familia que hizo la fundación y, por otro lado, con lo que se produce”, contó. Sin embargo, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, esta última entrada de ingresos también se vio seriamente afectada.

Al respecto, Martínez señaló que, “al no pagar las becas para la institución y los peculios a los sesenta trabajadores desde febrero, hay un atraso importante y significativo”. “Además, por este freno de las actividades debido al coronavirus, debimos cerrar”, sumó.

“Tuvimos que frenar puesto que es un grupo de riesgo y la mayoría tiene patologías asociadas y padres de una edad avanzada. Entonces, no tuvimos alternativas. No estamos produciendo. Ya desde el año pasado, tuvimos una baja muy abrupta de pedidos y trabajos importantes que no salieron, y no tenemos ingresos”, cerró.