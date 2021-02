Los trabajadores de la salud municipales reclaman por su vacunación y le piden respuestas al intendente

Desde la Asociación de Profesional de la Salud de La Matanza aseguran que solo “un 30 por ciento” del personal fue inmunizado y denuncian “discrecionalidad” en la asignación de turnos. “Es el manejo del privilegio en La Matanza y el intendente lo tiene que saber”, reclamó la presidenta de la agrupación que representa al personal sanitario del Distrito.

El malestar de la Asociación de Profesionales de la Salud (APS) de La Matanza por la demora que, aseguran, se está dando para completar la inmunización de todos los trabajadores sanitarios que dependen del Municipio crece por estas horas. Al planteo que ya habían elevado, a principios de febrero, a la Secretaría de Salud local para exigir que el personal que está en primera línea de acción frente a la pandemia sea priorizado, se suman ahora acusaciones que hablan de una suerte de “discrecionalidad”.

En diálogo con El1 Digital, la presidenta de la APS, María Rosa Rodríguez, acusó a las autoridades locales de manejarse en base a “privilegios” y consideró que el mecanismo que la titular de la cartera sanitaria matancera, Gabriela Álvarez, había explicado a este medio sobre la asignación de turnos habla de “una doble moral”.

“Van para un lado y van para el otro. Están aceptando que hubo una doble moral porque dicen que hay una turnera oficial y que, sí o sí, tenés que anotarte en esa turnera pero, después, hacen una lista según los que les parece. Es el manejo del privilegio en La Matanza y el intendente (Fernando Espinoza) lo tiene que saber, porque están aceptando que hubo un doble juego de mandar a la gente a la turnera para sacarse la responsabilidad de encima mientras arman un grupo paralelo, que llaman personal estratégico, que no son tales, porque sabemos que fueron recitados un montón de compañeros más de una vez para vacunarse porque agotaron las dosis con amigos del poder”, disparó la referente de los trabajadores sanitarios que dependen de la órbita municipal.

En ese sentido, vale repasar que Álvarez reconoció este miércoles que “hay problemas con la vacunación del personal de salud municipal” porque, según explicó, las vacunas que llegaron desde diciembre, destinadas a los trabajadores sanitarios según la prioridad que fijó Provincia, se distribuyeron en los hospitales provinciales Alberto Balestrini, Simplemente Evita y Diego Paroissien y el municipal Teresa Germani.

“Es de público conocimiento que no había cantidad suficiente de vacunas y, por eso, queda todavía mucho personal sin vacunar”, agregó Álvarez y calculó que el remanente asciende “al 50 por ciento” porque “los hospitales, primero, inmunizaron a sus trabajadores”.

“Al personal municipal que no estuviera anotado o no le llegaron los turnos, está esperando. Algunos, como los de Germani, se fueron vacunando porque tenían dosis en su hospital y el resto está esperando que le lleguen los turnos del registro oficial”, agregó la funcionaria, aunque también explicó que se pueden dar “vacunaciones espontáneas”. “Se puede ir vacunando a otro personal solamente si hay ausentes, entonces se va agregando a la lista a otras personas que ya estuvieran inscriptas en la página de Provincia, que es lo que se llama vacunación espontánea. En La Matanza, solo se hizo para el personal de salud”, detalló la secretaria de Salud.

Si bien Álvarez aseguró que se está “haciendo un trabajo artesanal” llamando “uno por uno al personal municipal para saber si los que están anotados van a ir a su turno” o, de lo contrario, se pueden reasignar, con la meta de inmunizar a la mayor cantidad posible, Rodríguez demandó “un protocolo claro, con una dinámica y una logística para que todos los trabajadores de la salud sean vacunados”.

En ese sentido, recordó que, cuando, a principios de febrero, la APS le envió una carta a la Secretaría de Salud local para reclamarle ese protocolo, “la respuesta fue que el Municipio no tiene injerencia y hay que ir a la turnera”. “Entonces que se aclare, ¿es por tunera o hay listados paralelos que se manejan por amiguismo? Esto se tiene que terminar porque sabemos que los hospitales están haciendo listas y se siguen gastando vacunas sin respetar los turnos de la página”, criticó Rodríguez.

Además, discrepó con Álvarez en torno al porcentaje de vacunados y consideró que “solo el 30 por ciento de los municipales recibieron la vacuna”. “Si la Secretaría no tiene injerencia, como nos dijeron oportunamente, entonces no se hacen listas, sino que se espera que responda la ternera y vas solo si te asignan el turno. Quizás, el ministro de Salud, el Gobernador y el intendente no saben lo que está pasando, pero nosotros, que estamos en la trinchera, lo sabemos porque tenemos compañeros que cuentan cómo consiguieron turnos esperando que sobren dosis”, cerró la presidenta de la APS.