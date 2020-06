Los trabajadores de los Equipos Comunitarios de Salud paran en reclamo del bono de la Nación

Aseguran que no cobraron la ayuda económica anunciada por el Gobierno nacional para el personal sanitario. Además, denuncian irregularidades en las contrataciones.

Los efectos de la pandemia se hacen sentir en todos los niveles desde hace casi tres meses, cuando el Gobierno nacional anunció el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional. Algunos de los que sufren las consecuencias son los trabajadores de los Equipos Comunitarios de Salud, que no cobraron el bono económico expedido por el Presidente Alberto Fernández a todo el personal de sanidad hace más de dos meses, por lo que iniciaron un cese de actividades hasta que se resuelva su situación.

En diálogo con Radio Universidad, Gastón Moneta, integrante de los Equipos Comunitarios de Salud de La Matanza, describió la tarea que realizan: “Somos un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, nutricionistas, profesionales y no profesionales. La mayoría ejercemos en salas de primeros auxilios y nuestra función es ser nexo entre la comunidad y el sistema de salud, en su promoción, la prevención y el acceso a la salud». «Además, nuestro rol se trata de acercar la comunidad a la salud como un derecho y, para eso, hacemos un trabajo territorial”, explicó.

Sobre los motivos que llevaron al paro de actividades, el también licenciado en Trabajo Social expresó la necesidad de ser escuchados: “Sentimos que no nos consideran”. “Venimos siendo desfavorecidos en cuestiones laborales y nuestra contratación no es la que corresponde porque figuramos como empleados administrativos cuando, en realidad, somos personal de salud y no podemos acceder a los concursos». «Esto, entre otros factores, hicieron que el paro se realice como reclamo por el cobro del bono que nos corresponde», añadió.

Moneta, además, fue consultado por la reacción del Gobierno municipal sobre la medida de fuerza y advirtió que “manifestaron su desacuerdo con la propuesta, pero la respetan”. Por último, pidió una pronta solución al conflicto: “Hace bastante que venimos peleando”.