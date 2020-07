LOS ZUMBIDOS DE OÍDOS

Acúfenos, Zumbidos o Tinnitus son sinónimos, es decir que expresan lo mismo y son un problema muy frecuente en la población.

Según datos estadísticos, el 10 % de las personas sufre de acúfenos de nivel invalidante y hasta el 96 % manifiestan haber tenido ruidos en sus oídos en alguna oportunidad, generalmente no molestos y que se perciben más en la noche o en el silencio.

Como definición, podemos decir que son sensaciones de sonidos que un individuo percibe sin que provengan de ninguna fuente externa.

Hay infinidad de sonidos descriptos por las personas; lluvia, viento, motores, máquinas, grillos, silbidos etc.

Aunque no se sabe con exactitud la causa se ha comprobado que la exposición ruidos fuertes o continuos, la enfermedad de Meniere (con hipoacusia- acúfenos y vértigo), el estrés, el tabaco, el alcohol, la edad y algunas enfermedades del oído, pueden contribuir a la aparición y desarrollo de los zumbidos.

Los acúfenos se suponen como resultado de una actividad equivocada producida en la vía auditiva y que el cerebro interpreta como ruido o sonido.

Puede presentarse en un oído, en ambos o en la cabeza, como un ruido constante o sólo de a ratos ya sea por días o en situaciones especiales (ruido, estrés, ingesta, alcohol).

Cabe diferenciar que el acúfeno puede ser continuo, fluctuante o pulsátil y de todas maneras hay que tener en cuenta que, si bien es molesto, en algunos casos es tan perturbador que termina afectando la calidad de vida de quien lo padece por las consecuencias psicológicas que trae, como dificultad para concentrarse, para dormir, ansiedad o malestar continuo. El acúfeno no es una enfermedad en si mismo, sino un síntoma que puede acompañar o no a una hipoacusia y coexistir con otras enfermedades y síndromes.

Existe también una relación entre depresión y acúfenos, se calcula que el 30% de las personas que presentan acúfenos severos sufre depresión y aislamiento.

Se describen también como formas de zumbidos las alucinaciones acústicas, sin embargo son diferenciables.

El acúfeno o zumbido es un sonido simple, sin significado mientras que las alucinaciones son fenómenos auditivos complejos como melodías o voces que se relacionan más a la psicosis, a diferencia del acúfeno que es puramente fisiológico y no mental.

Existe la clasificación de acúfenos en Subjetivos, los que sólo percibe el paciente y Objetivos aquellos que se pueden oír externamente.

En general éstos responden a sonidos de origen muscular o vascular (soplos o sonidos pulsátiles) producidos por el propio paciente.

En resumen, los acúfenos o zumbidos subjetivos son auténticos ruidos inexistentes y los objetivos en cambio, son sonidos transmitidos al oído desde su origen.

La incidencia de acúfenos invalidantes aumenta con la edad hasta los 60 – 65 años, aunque el uso en los últimos años de equipos de audio de todo tipo, percibidos con auriculares dentro del canal auditivo (de inserción), la música muy fuerte en recitales, en los bares y hasta en boutiques, provoca acúfenos a más gente y más joven.

Luego de los 65 años los acúfenos comienzan a perder intensidad probablemente por un proceso de habituación del sistema nervioso central.

Por otra parte, los acúfenos en la infancia son generalmente omitidos porque los niños rara vez se quejan, pero ante un interrogatorio aparecen entre 30 y 50 % de casos.

En relación a la incidencia del sexo, no la hay.

Con respecto a los tratamientos, hay tantos como acúfenos, desde el punto de vista médico se utilizan los homeopáticos, farmacológicos, antidepresivos, tranquilizantes, acupuntura, estimulación eléctrica, técnicas de relajación y más.

Todas estas técnicas deben ser indicadas y supervisadas por un médico, son tratamientos largos, de meses o años de duración por lo que debe estar muy bien pautado con el paciente.

Es ilusorio pretender mejorar el estado de un paciente con acúfeno subjetivo, que no presenta ninguna patología que deba ser tratada.

La terapia psicológica es otro camino a incursionar, aunque no sea curativa, ayuda a convivir en buena relación con el zumbido.

Por fin y muy actualizada se encuentra la Terapia Acústica.

El tratamiento del acúfeno utilizando sonido es una fórmula antigua y quizás la de mayor éxito en el mundo:

• Aristóteles 400 años AC aconseja estar en ambientes ruidosos para no escuchar los ruidos propios.

• 1.928 – aparece un Generador armónico para escuchar música y distraerse del zumbido.

• Es antiquísima la indicación de escuchar música antes de dormir para encarar el sueño relajado.

• 1.947 – Se promueve el uso del audífono standard, para amplificar el ruido ambiente, los sonidos y la palabra, logrando amortiguar el nivel del acúfeno que queda escondido en el ambiente; sin embargo si se lo busca o en silencio el acúfeno está, no se cura.

• Pocos años después aparecen los denominados “Tinnitus Masker” o sea enmascarador de tinnitus, producen ruido pantonal, llamado ruido de viento y ruidos de bandas de frecuencias, para elegir el que más se aproxima al tinnitus. Tienen control de frecuencia y de volumen.

Aunque tienen la apariencia de un audífono no presentan amplificación, o sea que un usuario de audífonos se debe sacar su ayuda auditiva y usar durante el tiempo de Terapia el “otro audífono” y resignarse a no oír bien ese espacio de tiempo.

• 2.008 – WIDEX fue la primera empresa en desarrollar Audífonos con Generadores de ruidos de viento y de bandas frecuenciales como los ya mencionados y música, con tecnología fractal, a los que en su última generación se agregan ruidos propios de la naturaleza los que también coexisten con los acúfenos.

Esta última tecnología va de la mano con los audífonos de comunicación interaural inalámbrica que interactúa con la tecnología 4G de los celulares.

Widex se ha posicionado nuevamente como líder en tecnología al lograr 95% de satisfacción en los pacientes encuestados.

La tecnología Fractal es la 3° Gran Teoría del Siglo XX, junto con la Mecánica Cuántica y la Teoría de la Relatividad.

Fractal se ha dado en llamar “Ciencia de la totalidad” y a través de un modelo matemático se pudo explicar las formas de la naturaleza (árboles, nubes, hojas, nieve etc.) lograr efectos fabulosos en películas, producir paisajes, invadir el arte en todas sus expresiones y por supuesto la música.

Desde Pitágoras se sabe que la música está íntimamente ligada a las matemáticas. Las obras de Bach, Beethoven y Mozart por ejemplo cumplen con todas las propiedades fractales.

Música Fractal no es otra cosa que piezas musicales compuestas por una computadora.

Porqué Widex eligió música ZEN para sus programas de Terapia del Acúfeno? Si se piensa en el significado de la palabra japonesa ZEN: MEDITACIÓN, y está todo dicho.

Al elegir entre 6 programas de música que brinda el audífono se aconseja tener en cuenta que la música de relajación debe tener ritmo básico lento, el tono bajo y el volumen suave.

No presentar ningún elemento que provoque emociones, ser interminable y no repetible hasta que se la apague y en ningún momento realizar cambios bruscos.

Debe ser “como le guste al paciente y enmascare al acúfeno”, no hay reglas fijas, se debe lograr una calibración personalizada.

Los datos relevantes de la investigación clínica sobre los audífonos Widex con la aplicación ZEN fueron:

1. La gran ventaja de contar con la doble función de audífono más enmascarador de acúfeno en la misma pieza; porque permite realizar el tratamiento del zumbido a través del ruido Zen para inhibirlo o la música Zen para relajarse y mantener al mismo tiempo la conexión con el medio.

2. Algunos pacientes, terminada la etapa de Terapia Zen, dejan conectada la música, como elemento de distracción.

3. Todos los pacientes que siguieron bajo control, al año, siguen usando los programas de ruido, música y sonidos naturales como acompañamiento.

Widex la empresa danesa de la más alta tecnología en audífonos digitales, acompaña a las personas que padecen de acúfenos con los modelos inter aurales inalámbricos con programas de música Zen incorporado.

LA META DE WIDEX es brindar mejor calidad de vida al usuario, al lograr que perciba el acúfeno suavizado y a veces imperceptible, sin fastidio o desagrado. Como un sonido más.

