Magario, en aislamiento preventivo ante el testeo positivo del intendente de Merlo

La vicegobernadora bonaerense había visitado al jefe comunal el sábado pasado y, pese a que remarcó que en ese encuentro se conservaron «todos los protocolos», decidió ingresar en una cuarentena sanitaria estricta para minimizar los riesgos ante la confirmación del contagio de Menéndez.

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, confirmó este martes que se aislará preventivamente, luego de que se confirmara que el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a quien había visitado en su despacho municipal el último sábado para analizar el desarrollo de la pandemia en ese distrito, contrajo coronavirus.

«El sábado trabajé junto con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Conservamos todos los protocolos, pero en vistas de su hisopado positivo por COVID-19, me he puesto también en aislamiento sanitario estricto. Tenemos que cuidarnos entre todas y todos», tuiteó la exintendenta de La Matanza, aunque no aclaró si fue testeada como contacto estrecho del también presidente del PJ bonaerense.

En las fotos que Magario posteó en sus redes sociales para reflejar ese encuentro, ambos dirigentes aparecen siempre con barbijos y conservando la distancia social, por lo que desde su entorno remarcaron el cumplimiento de todas las medidas preventivas ante la pandemia.

Además de la reunión con Menéndez durante el fin de semana, la vicegobernadora inició la semana con actividad intensa: el lunes por la mañana, compartió agenda con el Gobernador, Axel Kicillof, y con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, con quienes presentó, en La Plata, un programa para financiar a los municipios para que apliquen estrategias contra la violencia de género. Por la tarde, en tanto, presidió una sesión especial en el Senado bonaerense, en el marco de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado.