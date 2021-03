Malvinas Argentinas FC, uno de los equipos candidatos a ingresar en la Primera D

Tras conocerse que la Asociación del Fútbol Argentino afiliará a cuatro clubes para la quinta divisional, la institución registrada en La Matanza, y que participa de la Liga, es una de las postuladas.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino aprobó nuevas afiliaciones para la Primera D, por lo que la categoría contará con 16 equipos, en lugar de 12, desde el próximo campeonato, el cual comenzará en las primeras semanas de abril. Y entre los cuatro candidatos que ingresarán a la órbita de AFA está Malvinas Argentinas Fútbol Club, una institución fundada, hace tres años, por Gustavo Lencina.

“El club se formó con el objetivo de realizarle un homenaje a todos nuestros héroes. Nació con una necesidad personal, para saldar esa deuda que tenemos como sociedad con ellos, y me siento feliz cuando vienen los excombatientes a ver los partidos y sienten que es su club”, contó Lencina en División fútbol, por Radio Universidad.

Cuando se lo consultó sobre la candidatura para ser parte de la quinta división del fútbol argentino, el presidente esgrimió: “Nosotros no nos anotamos, no nos inscribimos, sino que la AFA nos postuló. Me sorprendió, porque en el comunicado que envió, figuraba mi nombre, el nombre completo del club, y destaca que somos el primer equipo que representa a los excombatientes de Malvinas”.

Y agregó: “No me imaginé que nos iban a postular, porque hay equipos que tienen más de 80, 90 años de historia, y nosotros tenemos apenas tres de recorrido. Pero venimos haciendo las cosas bien, venimos trabajando con pie de plomo y tratando de hacer bien las cosas por el peso de la camiseta que representamos”.

Entre los requerimientos que exige la AFA para la afiliación, figura que las entidades deben tener 800 socios y una cancha propia, o la posibilidad de alquilar una, obligaciones que Malvinas Argentinas FC cumple. “Cumplimos con los requisitos y, obviamente, que queremos estar. Nosotros presentamos un proyecto para que nuestro equipo Senior participe del torneo de AFA, y en el mismo incluía a la Primera División, y seguramente esa carpeta llegó a ‘Chiqui’ Tapia. Con el plantel que tenemos, me animo a decir que no nos desafiliaríamos más y que, con los jugadores que tenemos, podemos estar entre los ocho mejores de la tabla”, manifestó Gustavo.

En cuanto a la planificación que tienen como institución, Lencina expresó: “Tenemos 150 jugadores y jugamos en la Liga Matancera de fútbol. Estamos registrados como institución en La Matanza, nos entrenamos en el complejo deportivo Don Bosco, cerquita del Mercado Central, y hacemos de local en un club que se llama Los Pumas, de Rafael Castillo. El 90% de nuestros jugadores son matanceros. Nuestro proyecto tiene planteles de Primera, Reserva, Cuarta, Quinta y Sexta, estamos terminando de armar las Séptima, Octava y Novena, tenemos el equipo Senior, que está compuesto por excombatientes, y estamos armando el femenino”.

Y completó: “Estamos más que ansiosos, ilusionados, y a la espera de una resolución favorable”.