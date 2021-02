Martin Biaggini participará del ciclo «Ficciones bonaerenses»

Este jueves, a partir de las 20, el docente e historiador matancero contará relatos, mitos y anécdotas del Distrito, en el marco de la propuesta virtual organizada por la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Biaggini dialogará con Juan Incardona en un vivo de Instagram a través de la cuenta «@casapba».

Hay historias de La Matanza que trascienden loslímites temporales y forman parte del imaginario colectivo. En esta ocasión, el docente e historiador Martin Biaggini retomará algunos de esos relatos, mitos y anécdotas y los contará en el ciclo semanal y virtual «Ficciones bonaerenses», organizado por la Casa de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta se realizará este jueves, desde las 20, en un vivo de Instagram en la cuenta @casapba, donde Biaggini conversará con Juan Incardona, autor matancero y actual director de la institución.

«La Historia es una disciplina de las Humanidades, que pertenece a las Ciencias Sociales, tiene un objeto de estudio, una metodología y, obviamente, busca entender el pasado. Pero, a lo largo de su evolución surgen distintas cuestiones, por ejemplo, la Historia positivista del siglo XIX, y gran parte del XX, se basaba solo en documentos, entonces, si algo no estaba documentado no era considerado un hecho factico, mientras que, hoy, hay historiadores que hacen Historia oral, como es mi caso, que apelamos a la memoria, a la construcción subjetiva, y sabemos muy bien que el recuerdo de una persona no es verídico o mentira, sino que, como ser humano social que integra un contexto cultural cuenta desde sus experiencias y valores simbólicos. Por lo tanto, a veces se mezcla con los mitos, y yo me voy a referir a los mitos de La Matanza», adelantó Martín.

A lo largo de la conversación, Biaggini se referirá al origen de algunos barrios del Distrito, cuyo foco estará puesto en el contexto histórico. Uno de los relatos será acerca de los «Callejones de la muerte» de las décadas de 1920 y 1930, presentes en lugares como Ruta 3 y Avenida Crovara, donde solían aparecer cuerpos sin vida. En un territorio caracterizado por la gran cantidad de terrenos baldíos, en La Matanza periurbana, había hombres que mientras esperaban para ingresar al prostíbulo (que en ese momento era un lugar habilitado por el Municipio), se reunían en borracherías o parrillas y, en caso de haber conflictos, el código de la época era resolverlos de manera violenta. Por lo tanto, cuando alguno de ellos moría, para no tener problemas legales, los dueños del prostíbulo arrojaban los cadáveres en los espacios conocidos como «Callejones de la muerte».

En cuanto a la importancia de transmitir las historias que forman parte de un determinado lugar, el historiador matancero manifestó: «Nosotros somos seres sociales y compartimos elementos culturales, que verbalizamos en distintos símbolos, como el lenguaje escrito u oral, los iconos, las figuras y las prácticas. Los relatos son parte de nuestra identidad y de cómo nos reconfiguramos, obviamente siempre tienen que ser analizados en un contexto. Hay mitos que carecen de veracidad científica, pero la población los toma como ciertos, y si uno los analiza descubre que esconden un montón de cuestiones, por eso es importante recuperar esto. La identidad no solamente es para guardarla intacta, también implica preguntarse y repreguntarse, por ejemplo, por qué pasaba eso en Argentina, sino no evolucionamos nunca».

Quienes no puedan asistir a la charla online en vivo, luego podrán visualizarla en el muro de la cuenta de Instagram de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, allí podrán ver la conversación del 4 de febrero con Gustavo López (Bahía Blanca) y seguir las novedades de los próximos encuentros virtuales del ciclo, que serán el 18 de febrero con María Fernanda Berti (Lomas de Zamora) y el 27 de febrero con Carolina Rack (Coronel Suárez).