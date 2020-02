Martina Liviero, la joven de Ramos Mejía que triunfa en Nueva York de la mano del jazz

Esta joven talentosa oriunda de Ramos Mejía hace cinco años partió a una gira en la que todos los días va aprendiendo nuevas cosas y suma experiencias en conexión con el jazz, la música que ama. Es una compositora multipremiada y por estos días produce su primer EP. Conocé la historia de esta joven que triunfa en la meca del jazz.

Martina actualmente lidera su ensamble en Nueva York, y acaba de convertirse en la primera música nacional en recibir el prestigioso galardón ASCAP Herb Alpert Young Jazz Composer Award.

Luego de formarse como violinista clásica en Argentina, Martina viajó a Estados Unidos, país en el que reside hace cinco años, al ser becada por el Berklee College of Music, donde se tituló en Jazz Composition (Summa Cum Laude).

La joven que supo caminar las calles del oeste asegura que le cambió la vida “estar rodeada por personas de todo el mundo, con diferentes tradiciones musicales y acercamientos al arte”. Y descubrir todo aquello que la hace una música profesional.

Martina es la primera argentina en recibir el prestigioso premio para jóvenes compositores “ASCAP Herb Alpert Young Jazz Composer Award”, entregado en el Jazz Lincoln Center por el legendario bajista Marcus Miller y la compositora contemporánea Alex Shapiro.

“Me sorprendí porque no lo esperaba y también estoy contenta porque después de tanto laburo, tiempo invertido y el dolor que muchas veces tiene la creación, está bueno que se reconozca lo que hace alguien joven que está empezando y que se lo tome con seriedad”, explica Martina en diálogo con Viví el Oeste.

Hace dos años inició un proyecto en el que se desempeña como compositora, guitarrista y cantante. Se trata de un octeto en el que la acompañan talentosos jóvenes de la escena musical de Nueva York. Su música se basa en el jazz contemporáneo con diversos ritmos sudamericanos, canción y música de cámara clásica.

“Liderar mi grupo es una de las facetas fundamentales de mi carrera. El resultado suena diferente cuando un grupo sabe y ensaya lo que quiere comunicar. Creo que para el mundo todavía es difícil ver a la mujer en un lugar de poder y liderazgo. Aún choca mi género: ser mujer, compositora, líder de una banda, a cargo de todas las decisiones, sigue generando cuestionamientos en la escena musical en general y del jazz en particular”, explica Martina, al referirse a esta experiencia enriquecedora que le toca vivir.

Pero además de este reconocimiento, se alzó con distinciones como el JEN Young Composer Award (2018), otorgado por la Jazz Education Network o del departamento de Jazz Composition de Berklee College of Music, como el Thad Jones Award (2018) y Toshiko Akiyoshi Award (2017).

La estadía en la ciudad meca del jazz la ha llevado a tener presentaciones en prestigiosas salas de conciertos y clubes de jazz de Estados Unidos, como Regatta Bar, Auditorio del Consulado Argentino en Nueva York, Rockwood Music Hall, Lilypad, BPC, Café 939 y Wally’s Café, entre otros.

Martina cuenta que por estos días está estudiando mas guitara y que le interesa en lo inmediato interiorizarse en lo instrumental, después de pasar una etapa centrada en la composición y arreglos. “Ahora quiero formarme más como performer”, expresa.

Respecto de este presente en el que su carrera musical es lo primordial, la artista admite: “Lo que más me gusta es sentirme libre artísticamente como persona, me siento independiente y eso me gusta. En Argentina por varias razones no me sentía así”.

Martina pasa sus días en la ciudad de Brooklyn, donde se encuentra produciendo su primer EP. Allí, continúa su formación en composición y arreglos con los artistas Darcy James Argue y Guillermo Klein, y se abre camino con su octeto para lograr la residencia musical en Nueva York.

Este trabajo no tiene tiempo estimado de lanzamiento aunque si reconoce que para mitad de año planifica poder comenzar a grabar y hacer maqueteo del material. Se prepara para lanzar algo más bien asociado al formato canción. En el mientras tanto, sigue disfrutando de una vida en la que la música la lleva en su corriente.