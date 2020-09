Más del 50 por ciento de la industria manufacturera ya opera con normalidad

Según un informe del INDEC, el 51 por ciento de las industrias manufactureras funcionó normalmente durante julio, mientras que un 45 operó en forma parcial y solo un cuatro estuvo inactivo. Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado fue el rubro con peores registros. Se espera que, en agosto, la cifra ascienda a alrededor de 55 por ciento.

Entre mayo y junio pasados, comenzó la reapertura industrial escalonada en el marco del aislamiento social por el coronavirus y, tanto en La Matanza como en el resto de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, la mayoría de las industrias había retomado su producción con los protocolos sanitarios aprobados a niveles municipal, provincial y nacional.

Y, en ese sentido, esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer un informe que da cuenta de que, en julio, el 51 por ciento de las industrias manufactureras del país pudo operar con normalidad.

Los datos surgen de la “Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria”, que puntualizó, además, que, del 49 por ciento restante de las industrias, un 45 operó de manera parcial, mientras que solo un cuatro no pudo operar de ninguna forma, es decir, permaneció cerrado.

“Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, el 45 por ciento declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento”, precisa el informe y agrega que “un 26 indicó que el menor nivel de actividad fue porque no hubo pedidos”.

Con respecto a los rubros que componen la industria manufacturera, el que pudo lograr un mayor nivel de operatividad fue Alimentos, bebidas y tabaco, con un 77 por ciento; seguido por Madera, papel, edición e impresión, con 58; y Refinación del petróleo, químicos y productos de caucho y plástico, con 57.

En el otro extremo, Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado fue el rubro con mayor proporción de locales sin actividad productiva, con un 20 por ciento que no pudo producir. Entre los principales problemas del sector se mencionó una importante disminución de la demanda interna, producto de la pandemia.

Por último, vale recordar que, a fines de este mes, estará el informe con los números correspondientes a la situación industrial de agosto. Desde algunos sectores, señalaron que esperan que, para ese mes, la operatividad se ubique en alrededor del 55 por ciento.