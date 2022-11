Mauro González, titular de la CGERA bonaerense: “Si hay trabajo, actividad e inversión, nada puede fallar”

Desarrollo, inversión, desafíos e inflación fueron algunos de los conceptos en los que el empresario puso el foco en una entrevista exclusiva con El1 Digital. Hace menos de un mes, se inauguró la sede de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) en la Provincia de Buenos Aires, la zona del país que concentra la mayor cantidad de PyMEs industriales. El1 Digital dialogó en exclusiva con su presidente, Mauro González, que dio su visión sobre los desafíos y problemáticas que hay en el horizonte.

¿Cuál es la relevancia de la inauguración de la sede de la CGERA en la Provincia de Buenos Aires? En primer lugar, agradezco a Marcelo Fernández por haberme dado esta responsabilidad y el compromiso de representar a la institución en la Provincia de Buenos Aires. Hoy, contamos con más de 70 entidades empresarias de todas las actividades industriales y comerciales de la Provincia. En este sentido, el desafío es muy grande, entendiendo la importancia que tiene la Provincia como factor productivo a nivel nacional. Estamos llevando a cabo todo un proceso de organización que, en primer lugar, busca tener en claro los objetivos de esta representatividad. Vamos a mantener una reunión con el ministro de Producción, Augusto Costa, y hemos hablado con el subsecretario comercial y de Promoción e Inversiones, Ariel Aguilar. Hay un vínculo muy estrecho, tanto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires como con los créditos Fogaba, herramienta fundamental para las PyMEs. En el caso específico de La Matanza, ¿está previsto trabajar con algún sector o actividad puntual? Tenemos contacto con diferentes entidades empresarias de La Matanza y estamos empezando a contactarlas. En principio, estamos avanzando con capacitaciones sobre tema exportaciones, como “Exporta simple”. En este camino, tenemos dos pilares, uno de relaciones públicas entre los sectores empresarios con los diferentes estamentos gubernamentales y municipios. Después, estamos pensando tener una estrategia de servicios concretos para las empresas asociadas, con la importancia de las exportaciones, el financiamiento y los programas para la formación e incorporación de trabajadores. Estamos avanzando con una agenda más que interesante en un año que va a ser electoral y, por ende, complejo. ¿Cuáles creés que son las principales problemáticas o desafíos que afrontan hoy las PyMEs? La industria no es ajena a la actualidad con la falta de dólares que tiene el Gobierno nacional, lo que impacta directamente en muchas industrias a la hora de producir. Sabemos que muchas se han sobrestockeado y otras, lamentablemente, no han podido abastecerse. Además, necesitamos líneas de crédito con tasas subsidiadas porque las tasas hoy están en niveles muy altos para cualquier actividad industrial.

También, es una realidad que carecemos de mano de obra calificada y una deuda pendiente es la formación de los trabajadores. Creemos que es fundamental y estratégico sostener este nivel de actividad. No nos podemos dar el lujo de que ninguna PyME cierre o despida trabajadores.

La preocupación que tenemos es el cambio de políticas económicas. Necesitamos previsión, estabilidad y un proyecto que trascienda los gobiernos. Nuestro proceso de inversión y de generación de empleo no puede estar ligado a un cambio de gobierno. Hace unos días, una candidata de la oposición dijo que una PyME se tiene que transformar en una oficina de importación. Plantear eso es una locura, es no entender la realidad. Por eso, es fundamental continuar con un proceso de sustitución de importaciones y de ampliación de capacidad productiva. Sin industria, no hay trabajo y, sin trabajo, la situación social se vuelve insostenible.

¿En lo que es formación de trabajadores, hay algún sector que pueda ser puntal?

Creemos que los sectores de mano de obra intensiva, como el marroquinero, el textil, el metalmecánico y la construcción son dinamizadores de la economía y fundamentales para proyectarse. Estamos convencidos de que estos sectores, además, han tenido buenos resultados en estos últimos años y es necesario continuar avanzando en un proceso de inversión para ampliar la capacidad productiva.

Según el INDEC, tanto la producción industrial como el uso de maquinaria instalada ya están en niveles igual o por encima de la prepandemia. En la Provincia de Buenos Aires, ¿se ve esta situación?

En la Provincia de Buenos Aires, los números acompañan la estadística y, además, están por encima de la media nacional. Sostenemos que viene un proceso de puja distributiva, necesitamos que los trabajadores tengan buen poder adquisitivo. Por eso, estos niveles de inflación que tenemos impactan de forma negativa en cualquier proyecto de inversión y de producción. Todos los gobiernos deben estar centralizados en esta problemática.

¿Cuáles son sus expectativas en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta algunos de los números que se contemplan en el Presupuesto 2023?

Si tomamos una foto de lo que fue el último año, diría que podríamos estar preocupados. Pero, si tomo la foto de los últimos 60 días, soy optimista porque creo que la economía se ha estabilizado, el proceso de inflación se está desacelerando y se genera una perspectiva positiva. Si se logra bajar uno o dos puntos de inflación por mes, creo que las expectativas positivas van a motorizar aun más la economía. Estamos convencidos de que, si hay trabajo, actividad e inversión, nada puede fallar.