Médicos bonaerenses retomaron su “plan de lucha” por reapertura de paritarias

Este miércoles llevan a cabo “acciones locales” que incluyen asambleas y “volanteadas” en los hospitales y centros de salud públicos, para explicar la situación a sus pacientes. Para el próximo viernes 3 de diciembre, anunciaron un nuevo paro por 24 horas.

Este miércoles, los médicos bonaerenses que forman parte de CICOP llevan a cabo una nueva “jornada de lucha” en los hospitales y centros de salud públicos provinciales, que consiste en “acciones locales” con asambleas y “volanteadas”, dando así continuidad a las acciones que impulsan para reclamar al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias, cerradas en forma unilateral por parte de la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof. En este contexto, y tras llevar a cabo asambleas, los trabajadores de la salud también confirmaron que tienen previsto llevar adelante en nuevo paro de 24 horas para el viernes 3 de diciembre, que incluirá, en principio, una nueva movilización a La Plata.

Así, en comunicación con El1 Digital, el secretario general de CICOP, Guillermo Pacagnini, detalló: “Esta acción es la continuidad de un plan de lucha que nosotros iniciamos hace más de un mes y medio. Venimos de cinco semanas consecutivas con paros y movilizaciones, arrancamos con una caravana en La Plata, seguimos con una movilización importante frente al Congreso de la Nación, con una carpa, un acampe que hicimos y luego, culminamos con otra movilización muy importen en La Plata, que fortaleció mucho el plan de lucha con un acto frente a la Gobernación”.

“Esta semana estamos realizando asambleas, reuniones, trabajo con la comunidad, con los pacientes de cada uno de los establecimientos, con tareas de difusión explicando los motivos del conflicto. Y, la semana que viene, vamos a un nuevo paro con una nueva movilización en La Plata, donde está la sede del gobierno provincial”, adelantó.

Reclamos vigentes

En relación a los reclamos que mantienen vigentes, Pacagnini recordó: “Los motivos están a la vista. En primer lugar, todo nuestro pliego de reclamos no fue satisfecho, arrancando por el salario. Estamos, incluso con las nuevas cifras de inflación, en la línea de pobreza. El ingreso de un profesional, con el aumento por decreto que nos dieron, araña los 80.000 pesos. Y después, porque de los puntos extra salariales no hubo tampoco ninguna respuesta: ni en el tema de pases a planta, ni del personal precarizado. Tampoco en el tema del reconocimiento profesional de las licenciadas en enfermería, y lo digo así porque en su inmensa mayoría son mujeres. No están incluidas en la carrera profesional y están cobrando un 30 por ciento menos de salario”.



En los municipios“No hubo respuesta en el tema previsional, que tiene que ver con nuestros derechos de jubilación. Y otra serie de puntos y, lamentablemente, estábamos discutiendo todos estos temas en la paritaria, y hubo una decisión política del gobernador Kicillof de cerrarla de manera unilateral, compulsiva y antidemocrática, porque más del 90 por ciento de los trabajadores habían rechazado esa propuesta, por insuficiente e incompleta”, planteó.

Además, Pacagnini reafirmó la solidaridad y el respaldo de los trabajadores de salud bonaerenses con sus compañeros municipales, que afrontan, a su vez, bajos salarios y precarización. “Hubo una lucha muy fuerte en el Municipio de La Matanza, justamente por el reconocimiento de los trabajadores de la Salud. Efectivamente, hay varios municipios que están con conflicto. Por sobre todas las cosas, es la pelea de siempre: los municipios son el eslabón más débil de la cadena sanitaria, donde está la mayor dispersión salarial, siempre por debajo de la media provincial. Hay degradación salarial en los municipios, con altísimos índices de precarización laboral, en muchos casos superior al 50 por ciento, con figuras como contratos de locación monotributistas”, concluyó.